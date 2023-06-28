5 медалей завоевали белорусы на турнире по стрельбе из лука в Санкт-Петербурге

В спортивном комплексе «Приморец» в Санкт-Петербурге завершился турнир по стрельбе из лука под названием «Стрелы Петра», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне пять медалей на этих стартах завоевали белорусские спортсмены. Нина Соболь показала лучший результат в личном первенстве, а Александра Стрелец стала обладательницей бронзовой медали. В личном зачете у мужчин белорус Роман Никитенок занял второе место. Александра Стрелец, Нина Соболь и Карина Деминская стали лучшими в командных соревнованиях у женщин. В командных состязаниях у мужчин серебро завоевали Антон Коровкин, Роман Никитенок и Святослав Царанков. Еще одну бронзу в упражнении смешанных пар добыли Александра Стрелец и Антон Коровкин.