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5 медалей завоевали белорусы на турнире по стрельбе из лука в Санкт-Петербурге

28 июня 2023 11:37
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В спортивном комплексе «Приморец» в Санкт-Петербурге завершился турнир по стрельбе из лука под названием «Стрелы Петра», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

5 медалей завоевали белорусы на турнире по стрельбе из лука в Санкт-Петербурге-1

Накануне пять медалей на этих стартах завоевали белорусские спортсмены. Нина Соболь показала лучший результат в личном первенстве, а Александра Стрелец стала обладательницей бронзовой медали. В личном зачете у мужчин белорус Роман Никитенок занял второе место. Александра Стрелец, Нина Соболь и Карина Деминская стали лучшими в командных соревнованиях у женщин. В командных состязаниях у мужчин серебро завоевали Антон Коровкин, Роман Никитенок и Святослав Царанков. Еще одну бронзу в упражнении смешанных пар добыли Александра Стрелец и Антон Коровкин.

# Спортивные соревнования # Роман Никитенок # Нина Соболь # Карина Дёминская # Фотофакт

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