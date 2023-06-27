Сергей Рутенко включён в зал славы Европейской федерации гандбола

В Вене в торжественной обстановке был открыт зал славы Европейской гандбольной федерации. В него вошли 60 игроков, в числе избранных и Сергей Рутенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Вене в торжественной обстановке был открыт зал славы Европейской гандбольной федерации. В него вошли 60 игроков, в числе избранных и Сергей Рутенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский левый полусредний – шестикратный победитель Лиги чемпионов. Он играл в минских клубах «Аркатрон» и СКА, а затем в испанских командах «Сьюдад-Реал» и «Барселона». Сейчас Рутенко является председателем Белорусской теннисной федерации.