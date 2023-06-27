Прямой эфир

Сергей Рутенко включён в зал славы Европейской федерации гандбола

27 июня 2023 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Вене в торжественной обстановке был открыт зал славы Европейской гандбольной федерации. В него вошли 60 игроков, в числе избранных и Сергей Рутенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Рутенко включён в зал славы Европейской федерации гандбола-1

Белорусский левый полусредний – шестикратный победитель Лиги чемпионов. Он играл в минских клубах «Аркатрон» и СКА, а затем в испанских командах «Сьюдад-Реал» и «Барселона». Сейчас Рутенко является председателем Белорусской теннисной федерации.

# Гандбол # Сергей Рутенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Шиманович потерпела поражение на старте квалификации Уимблдона
27 июня 2023 15:56

Ирина Шиманович потерпела поражение на старте квалификации Уимблдона

Василий Строков выиграл третий этап «Пяти колец Москвы»
27 июня 2023 15:31

Василий Строков выиграл третий этап «Пяти колец Москвы»

«Наша молодёжь конкурентоспособна». Этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске
27 июня 2023 15:01

«Наша молодёжь конкурентоспособна». Этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске