Белорусский форвард Национальной хоккейной лиги Егор Шарангович продолжит карьеру в «Калгари». «Нью-Джерси» приобрел обладателя Кубка Стэнли и двукратного чемпиона мира Тайлера Тоффоли в результате обмена с «Калгари Флэймз» на нападающего Егора Шаранговича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также Калгари получат выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года. Шарангович провел в «Нью-Джерси» три сезона, сыграл 205 матчей в регулярных чемпионатах, набрал 106 очков. Также на счету белоруса три матча за «Дэвилз» в плей-офф Кубка Стэнли. Белорусский нападающий должен был стать 1 июля ограниченно свободным агентом. Тем временем стало известно, что в итоговый рейтинг центрального скаутского бюро попали восемь белорусов, и они имеют шансы быть задрафтованными клубами НХЛ. 61-й драфт лиги пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле на домашней арене.