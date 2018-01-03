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Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм?

03 января 2018 16:19
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Новости Беларуси. Минск готовится принять еще один масштабный спортивный форум. В 2019 в белорусской столице пройдут Евроигры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -1

До того момента, когда в Минске соберутся атлеты со всех уголков Старого Света, остается всего полтора года. И сделать ещё предстоит немало: достроить новые спортивные объекты, завершить реконструкцию уже существующих, привести в порядок дороги, обновить транспорт.

За оставшиеся полтора года до Евроигр Беларуси, несмотря на, по определению, высокий уровень готовности, предстоит еще немало поработать. Об этом упомянул в новогодней речи глава государства.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К нам приедут тысячи гостей. И как настоящие хозяева белорусской земли мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок. Ведь Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -6

Одна из главных задач — завершить долгострои. Несколько раз переносили открытие стадиона «Динамо», именно на нем состоится церемония открытия. В 2018 году арена будет готова.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -8

Ее до старта обещают даже обкатать – протестировать менее масштабным турниром.

Завершат в 2018 Дворец гимнастики. Впрочем, достроить предстоит не только спортивные объекты.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -11

Татьяна Василючек, начальник отдела строительного комплекса комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Конечно же, останется на жёстком контроле ввод жилых домов сверхнормативных. Сейчас на территории города Минска расположен 261 объект незавершённого строительства, но работа в этом направлении ведётся.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -13

Светофоры, наземный транспорт, метро. Множество служб будут работать в связке. Поток людей и автомобилей возрастет в разы. Для Беларуси это беспрецедентное по сложности организации мероприятие.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -15

Для гостей игр создадут 4 специальных маршрута. Они свяжут основные точки – спортивную деревню, арены, центр города. Разумеется, проработают транспортный коридор в аэропорт. 150 автобусов и 300 машин. Столько, по мнению экспертов, понадобится, для того чтобы обеспечить нужды игр. Подвижной состав обновят. Международные специалисты предлагают активно задействовать городскую электричку, то есть продлить ее маршрут.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -17

Задача организаторов – минимальные затраты, и максимальный эффект для местных жителей уже после соревнований. Ведь все, что будет создано и отработано во время турнира, будет дальше использоваться в повседневной жизни. Та же отдельная полоса, которую планируют выделить для передвижения участников-гостей турнира, реализует давнюю идею городских властей с движением общественного транспорта.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -19

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Систему мониторинга и обнаружения инцидентов. Если что-то произойдёт, она должна сказать, написать табло – туда нельзя, надо объехать другим путем, чтобы ничего не случилось. Такая система в Минске давно планировалась. Я надеюсь, что в течение 2018 года отдельные части этой системы, интеллектуальной транспортной системы, будет развёрнуты.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -21

Само собой, движение личного транспорта в центре города планируют ограничить. Особенно во время велогонок. Для того, чтобы показать Минск во время трансляций, что называется, во всей красе, их провести принято решение в именно в центре. Соответственно движение придется в эти часы перекрывать.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -23

Но организаторы обещают сделать все для удобства не только гостей, но и местных жителей. Кстати, согласовывать маршруты для велогонок эксперты приедут буквально через неделю. Продолжается работа и во многих других направлениях.

Завершение строительства долгостроев, обновление транспорта: как Беларусь готовится к Евроиграм? -25

До ума доводят лучшие идеи для талисманов. Выбирают партнеров, которые воплотят в жизнь IT-проекты, в том числе мобильное приложение-гид по Минску, мобильное такси и многое другое.

# Александр Лукашенко # Юрий Важник # Европейские игры # Татьяна Василючек

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