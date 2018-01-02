Хоккейная команда Президента Беларуси – наш главный соперник: команда ОАЭ готовится сыграть на Рождественском турнире в Минске

Новости Беларуси. Участники XIV Рождественского международного турнира слетаются в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет с командой Объединенных Арабских Эмиратов. Это бронзовые призеры прошлогоднего турнира.

Первая игра этой сборной пройдет 5 января на ледовой площадке «Чижовка-Арена» против команды Швейцарии. Всего же в соревнованиях принимают участие спортсмены из восьми стран. Дебютантом нынешнего турнира станет дружина из Китая. Это уже традиция для журналистов, спортсменов и, конечно, самих любителей хоккея – начинать новый год с ярких игр и эмоций на минском льду. И так уже 14 лет кряду.

Халед аль-Кубэйси, менеджер сборной Объединенных Арабских Эмиратов:

Мы чувствуем поддержку, которую оказывает белорусская сторона развитию хоккея в Объединенных Арабских Эмиратах, нашей команде. Поэтому нам очень приятно приезжать на турнир снова и снова.

Станут ли спортсмены из Объединенных Арабских Эмиратов победителями турнира, узнаем уже 7 января. А пока они уж точно раньше своих соперников добрались до Минска. В полдень в Национальном аэропорту, наперевес с баулами и клюшками, появились спортсмены. Их первая игра со сборной Швейцарии пройдет 5 января, а значит, пока есть время прогуляться по городу.

Алена Сырова, СТВ:

Еще шесть команд предстоит встретить здесь, в Национальном аэропорту «Минск», прежде чем они скрестят клюшки на льду «Чижовка-Арены». И отмечу, что команда Китая впервые примет участие в Рождественском турнире.

Всего же в Минске встретятся дружины из восьми стран. Чехия, Швейцария, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Швеция, Балканы, Китай и Беларусь – спортсмены из этих государств будут выяснять, кто сильнее в ледовой схватке. Кстати, нашу страну представят хоккеисты команды Президента: они – 10-кратные триумфаторы турнира, и именно их не без оснований опасаются соперники больше всего.

Саид Аль-Нуэйми, нападающий команды Объединенных Арабских Эмиратов:

Нам очень нравится играть против хоккейной команды Президента Республики Беларусь. Это наш главный соперник на турнире. В нем принимают участие бывшие профессионалы, поэтому для нас, в первую очередь, участие в этом турнире подразумевает обмен опытом и повышение нашего уровня хоккейного мастерства. Саид Аль-Нуэйми с 11 лет на льду, увидел, как играют друзья в Абу-Даби и сам «заболел» хоккеем. Сейчас он нападающий сборной. На турнир приехал в четвертый раз. И вместе с командой к победе идут постепенно: в прошлый раз завоевали бронзу, сейчас – ставка на серебро. Но не только призы намерен Саид увезти из Беларуси. До первого матча три дня, а значи, это время можно потратить и на шопинг.