Отличная возможность встретиться с игроками из разных стран: Беларусь в ожидании Рождественского хоккейного турнира

Новости Беларуси. Беларусь в ожидании большого хоккея. Уже 4 января в Минске начнется международный Рождественский любительский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти состязания называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд. Нашу страну на турнире традиционно представит команда главы государства. Первыми для участия в соревнованиях накануне прилетели представители Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо спортсменов к нам направляются и болельщики. Для пересечения белорусской границы им не нужна виза в паспорте.

Саид Аль-Нуэйми, нападающий сборной Объединенных Арабских Эмиратов:

Мы в четвертый раз принимаем участие в Рождественском турнире. Для нас это отличная возможность встретиться с игроками из разных стран. Среди них много бывших профессиональных хоккеистов. Это действительно большой опыт.

Напомним, Рождественский турнир пройдет уже в 14 раз. Как и в январе 2017, команды скрестят клюшки на льду «Чижовка-Арены». Всего в борьбу за главный приз вступят 8 команд.