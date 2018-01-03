Прямой эфир

Отличная возможность встретиться с игроками из разных стран: Беларусь в ожидании Рождественского хоккейного турнира

03 января 2018 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь в ожидании большого хоккея. Уже 4 января в Минске начнется международный Рождественский любительский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Отличная возможность встретиться с игроками из разных стран: Беларусь в ожидании Рождественского хоккейного турнира-1

Отличная возможность встретиться с игроками из разных стран: Беларусь в ожидании Рождественского хоккейного турнира-3

Эти состязания называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд. Нашу страну на турнире традиционно представит команда главы государства. Первыми для участия в соревнованиях накануне прилетели представители Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо спортсменов к нам направляются и болельщики. Для пересечения белорусской границы им не нужна виза в паспорте.

Отличная возможность встретиться с игроками из разных стран: Беларусь в ожидании Рождественского хоккейного турнира-6

Саид Аль-Нуэйми, нападающий сборной Объединенных Арабских Эмиратов:
Мы в четвертый раз принимаем участие в Рождественском турнире. Для нас это отличная возможность встретиться с игроками из разных стран. Среди них много бывших профессиональных хоккеистов. Это действительно большой опыт.

Напомним, Рождественский турнир пройдет уже в 14 раз. Как и в январе 2017, команды скрестят клюшки на льду «Чижовка-Арены». Всего в борьбу за главный приз вступят 8 команд.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Саид аль-Нуэйми

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккейная команда Президента Беларуси – наш главный соперник: команда ОАЭ готовится сыграть на Рождественском турнире в Минске
02 января 2018 16:07

Хоккейная команда Президента Беларуси – наш главный соперник: команда ОАЭ готовится сыграть на Рождественском турнире в Минске

С каждым годом соревнования всё серьезнее: в Минск прибыла хоккейная команда ОАЭ для участия в Рождественском турнире
02 января 2018 13:46

С каждым годом соревнования всё серьезнее: в Минск прибыла хоккейная команда ОАЭ для участия в Рождественском турнире

Минск готовится принять XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси
02 января 2018 11:28

Минск готовится принять XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси