Молодежная сборная Беларуси в драматичном матче проиграли датчанам на ЧМ. Как это было

Не дотерпели. Молодежная сборная Беларуси потерпела обиднейшее поражение в первом матче релегейшн раунда на чемпионате мира по хоккею в Баффало.

Первый период игры с датчанами наши парни провалили. Пропустили дважды и отправились в раздевалку общаться с Юрием Файковым. Во второй двадцатиминутке белорусы вернулись в игру. Литвинов забросил в меньшинстве, отобрав шайбу за воротами, а Еременко реализовал большинство.

Игра в неравных составах была нашим коньком и в третьем периоде.

В его начале Дроздов повторил трюк Литвинова и отличился в меньшинстве. Наш нападающий обокрал игрока соперника и на паузе расправился с вратарем. А потом был гол Мартынова в большинстве. 4:2 на 49-ой минуте. Однако спустя всего 34 секунды преимущество сократилось – датчане быстро организовали ответную шайбу. А на последней минуте случился просто эпичный провал.

Датчане сперва сравняли счет, а после каким-то невероятным образом забросили и победную шайбу.

4:5 сборная Беларуси терпит поражение в первом матче-релегейшн раунда.

Серия до двух побед за право остаться в элимте продолжится 4 января. Права на осечку у наших парней теперь нет.

Ну а внимание большинства болельщиков на чемпионате мира приковано все же не к релегейшн-раунду, а к плей-офф. Там прошли матчи одной четвертой финала. Действующие чемпионы мира американцы были сильнее россиян. Шведы взяли верх над словаками, чехи по буллитам обыграли финнов, канадцы разгромили швейцарцев.