«Результат не столь важен». Гандболистки БНТУ-БелАЗ готовятся к игре с российской сборной

Новости Беларуси. Гандболистки БНТУ-БелАЗ готовятся к новому сезону. Традиционно каждый год в составе происходят изменения, и этот не стал исключением, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ротации в межсезонье – дело обыденное. Такова спортивная жизнь. Серебряный призер национального чемпионата в этот раз больше потерял, нежели приобрел. Команду покинуло несколько ключевых игроков, в том числе и ведущая линейная. Ирина Мокат уехала в Россию – она усилила тольяттинскую «Ладу». Из основных новобранцев БНТУ отметим российского вратаря Дарину Шулега и ее соотечественницу правую полусреднюю Анну Бурову. Сейчас дружина активно готовится к сезону – параллельно идет поиск новых игроков. В ближайшие выходные БНТУ-БелАЗ примет участие в международном турнире Кубок Дружбы – 2022. В соперниках значатся сборная девушек Беларуси до 18 лет, а также основной и дублирующий составы сборной России того же возраста.

Константин Шароваров, главный тренер БНТУ-БелАЗ:

Если говорить о нашей молодежке 2004 года, которая тоже участвует, она на чемпионате Европы, например, была 23-й, то Россия была третьей. Очень интересно, они привезут два состава, и очень интересно посмотреть на молодежки российские. Потому что российский женский гандбол – лидер мирового. В лидерах есть норвежки, датчанки, француженки. И Россия там тоже есть. В нашем случае мне просто интересно, результат не столь важен. Мне интересно посмотреть наши кондиции, то, что мы будем играть в этом сезоне. Потому что скамейка короткая, и как распределить силы, это интересно. Это пробный вариант будет.

Лилия Артюхович, капитан ГК БНТУ-БелАЗ:

Когда начинается предсезонка, то тогда всегда интересно и ждешь первые игры. Рвешься быстрее до мяча поиграть. Игра с Россией будет интересно, нам тоже хочется посмотреть и свои силы, потому что этих девчонок мы не видели. Сборная России молодежная всегда занимает места на чемпионатах Европы, мира. В призерах, поэтому нам даже интересно. Хочется побыстрее сыграть и посмотреть их силы и наши.