Защитник «зубров» о матче с рижским «Динамо»: поднимаешь голову – уже хоккеист противника рядом

На льду «Минск-Арены» команда Крэйга Вудкрофта принимала аутсайдера западной конференции – рижское «Динамо». Казалось бы, когда еще побеждать, как не в таких матчах. Но многочисленные атаки «зубров» разбивались об оборону гостей. Хорош был и вратарь рижан Александр Салак, в его активе 36 сэйвов. Собственно, «зубры» пробили его всего раз – на шестой минуте игры отличился Ковыршин. Увы, после быстрой шайбы развить успех минчане не сумели. Еще в первом периоде Дарзиньш реализовал большинство и сделал счет ничейным. А в конце второй двадцатиминутки Берзиньш забросил победную для гостей шайбу.

2:1 в пользу рижан, которые отправили минчан на последнее место в Западной конференции.

Никита Крыскин, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Было определенное волнение перед выходом на лед, без этого никуда. После первой смены все прошло.

Здесь просто все плотнее. Поднимаешь голову – уже хоккеист противника рядом с тобой. В Экстралиге можно секундочку подумать, а здесь тебе не дают.