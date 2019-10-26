Главный тренер РЦОР-БГУ о матче с «Динамо»: обоюдно острая игра с хорошими моментами

Новости Беларуси. Продолжается 26 тур «Беларусбанк – чемпионат Беларуси по футболу». Не по-осеннему горячий матч был сыгран 26 октября в Минске, где в столичном дерби РЦОР-БГУ встречался с «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обеим командам была нужна победа. «Студенты» борются за выживание, а «бело-голубые» – за четвертое место, при определенных раскладах дающее право сыграть в Лиге Европы.

Первый гол не заставил себя ждать: лучший бомбардир чемпионата Илья Шкурин уже на 5-й минуте открыл счет. Вскоре динамовцы благодаря стараниям Дмитрия Билонога и Филиппа Иванова вырвались вперед. Правда, долго удерживать преимущество им не удалось: уже через две минуты Илья Шкурин сделал счет равным – 2:2. Второй тайм стал не менее зрелищным. На 60 минуте Нино Галович вновь вывел «Динамо» вперед, но хозяев поля снова спас Шкурин. Реализовав пенальти на 85 минуте, он оформил хет-трик в матче.

Итоговый счет 3:3. Оба коллектива заработали по одному баллу.

Владимир Беляевский, главный тренер ФК РЦОР-БГУ:

Я думаю, что матч состоялся очень хороший. Обоюдно острая игра с хорошими моментами. Самое главное, что было достойно, без грубостей, все чисто. Был футбол, приятно было смотреть. Конечно, ничья… ну, я думаю, мы немножко были ближе.