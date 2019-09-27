Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин занял 4 место на ЧМ в Таиланде

Новости Беларуси. Тяжелоатлет Эдуард Зезюлин, выступающий в весовой категории свыше 109 кг, стал четвертым на чемпионате мира и завершил выступление белорусской сборной на турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Результат Зезюлина по сумме двоеборья – 432 килограмма. Первым стал грузин Лаша Талахадзе.

Напомним, что на этом турнире наша сборная завоевала семь медалей. Две из них большие – золото Евгения Тихонцова и серебро Андрея Арямнова.

Белорус Андрей Арямнов завоевал серебро на ЧМ по тяжёлой атлетике

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике