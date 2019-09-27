Динара Алимбекова на ЧБ по летнему биатлону в Раубичах: «Я не смогла побороться, как планировалось»

Новости Беларуси. В Раубичах стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Программу турнира открыли шесть спринтерских гонок – во всех возрастных категориях у мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свое звание чемпиона мира по летнему биатлону среди юниоров подтвердил Никита Лобастов, у девушек первой стала Анна Мусатова. Среди взрослых биатлонистов золото белорусского чемпионата взяли Максим Воробей и олимпийская чемпионка Динара Алимбекова.