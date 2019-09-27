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Динара Алимбекова на ЧБ по летнему биатлону в Раубичах: «Я не смогла побороться, как планировалось»

27 сентября 2019 14:10
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Новости Беларуси. В Раубичах стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Программу турнира открыли шесть спринтерских гонок – во всех возрастных категориях у мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Динара Алимбекова на ЧБ по летнему биатлону в Раубичах: «Я не смогла побороться, как планировалось»-1

Свое звание чемпиона мира по летнему биатлону среди юниоров подтвердил Никита Лобастов, у девушек первой стала Анна Мусатова. Среди взрослых биатлонистов золото белорусского чемпионата взяли Максим Воробей и олимпийская чемпионка Динара Алимбекова.

Динара Алимбекова на ЧБ по летнему биатлону в Раубичах: «Я не смогла побороться, как планировалось»-4

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка:
Можно сказать, я недовольна своим сегодняшним состоянием, не смогла побороться, как планировалось. На финишном круге все-таки оставляла силы, на первых двух. Будем разбираться с тренерами и готовиться к завтрашней гонке преследования.

Отметим, соревнования завершатся 28 сентября шестью гонками преследования.

Динара Алимбекова на ЧБ по летнему биатлону в Раубичах: «Я не смогла побороться, как планировалось»-7

Динара Алимбекова на ЧБ по летнему биатлону в Раубичах: «Я не смогла побороться, как планировалось»-9

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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