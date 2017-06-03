Загрузка спортивных объектов, работа НОК и федераций: какие изменения ждут белорусский спорт

Хлеба и зрелищ! – эти устремления римского народа по сути своей не сильно трансформировались спустя многие века в разных уголках земли.

Сей принцип зачастую увязан с интересами государства. Главные тренды уходящей недели в Беларуси – нефть и спорт (считай: хлеб и зрелища). Нефтепереработка приносит каждый пятый или шестой доллар в экспортную казну. А спорт, кроме насыщения зрительских интересов, – это и большая политика и серьезнейшая реклама страны! От рекламы, как известно, немалый экономический эффект. Итак, нефть и спорт – ключевые темы в рабочем графике Президента Лукашенко. Попробуем разобраться во всех тонкостях.

Как известно, все разбираются в политике, медицине и… спорте. Спорту посвящено уже второе серьезное мероприятие с участием главы государства за последние несколько недель. На сей раз повод плановый – Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета. Александр Лукашенко возглавляет НОК с 1997 года. Поэтому не понаслышке знает и видимую, и закулисную жизнь спорта. И задачи ставит реальные, хотя и грандиозные! Юлия Бешанова – с подробностями.

Спорт высоких достижений уже давно вышел за рамки стадионов и арен. За каждым атлетом работа целой команды. Решать задачи и шагать к олимпийским победам предстоит обновленной спортивной вертикали. На пост Президента НОК поддержали кандидатуру Александра Лукашенко. Изменилось руководство многих федераций. Первым вице-премьером стал Андрей Асташевич. Вице-президентами избраны ректор Университета физической культуры Сергей Репкин и руководитель Федерации хоккея Семен Шапиро.

Андрей Асташевич, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Больше внимания уделять будем массовым видам спорта, общему развитию видов спорта. В регионах у нас растут здоровые, крепкие дети, с искрой в глаза, готовы тренироваться и выступать на соревнованиях. Надо создать для них условия.

В таком расширенном составе НОК не собирался вот уже четыре с половиной года. В зале – профильные функционеры, именитые спортсмены, тренеры, ветераны, руководители детско-юношеских школ. Словом, все те, от кого напрямую зависит гладкость дороги, на пути к олимпийскому пьедесталу. Эволюцию всей отрасли, руководитель Олимпийского комитета предлагает начать с себя. И прежде всего поумерить аппетиты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. 25% на этом этапе сокращение расходов. Это суть оптимизации. Это не только сокращение аппарата. Я прошу вас поддержать предложение, чтобы мы и в НОКе сократили наши аппетиты не намного, на 25%

За суверенную историю Беларусь уже успела прочно закрепить за собой славу спортивной державы. А имена наших олимпийцев золотыми буквами вписаны в историю Игр. Нам доверяли проведение крупных стартов, и, как говорили потом, без преувеличения, во всем мире, не прогадали.

Александр Лукашенко:

Через два года Беларусь примет Европейские игры, в 2021 году у нас пройдет чемпионат мира по хоккею, второй за короткий промежуток времени. И это в то время, как европейцы пытались нас прижать. Вы что, думаете, это все так просто – взять и Финляндию победить в этих спорах? Тем не менее отдали предпочтение Беларуси, потому что наш народ и наше государство сделали все, чтобы доказать европейцам, мировой спортивной общественности, что мы серьезно и душевно относимся к этим мероприятиям.

Минувший олимпийский цикл чувства вызывает смешанные. С одной стороны, Игры в Сочи вывели Беларусь на новую ступень олимпийского пьедестала. С другой, провальное 40-е место в общем зачете в Рио. Всего 7 медалей.

Александр Лукашенко:

Сороковое место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере? Нечего нам искать оправдания, пенять на климат, бразильскую неорганизованность, предвзятое судейство. Все понимали, что Олимпиада в Рио – не туристическая прогулка. Это сложнейший экзамен. И все были в равных условиях.

Государство вкладывает в спорт огромные финансовые средства, а потому белорусы вправе ждать соответственной отдачи. В Беларуси 38 ледовых арен, это больше, чем, например, в Словении, команда которой уже не первый раз оставляет нашу ледовую дружина без шансов на медали важнейших стартов.

Еще одна проблема белорусского спорта. За спинами титулованных спортсменов нет надежного тыла подрастающего поколения. Фундамент олимпийского спорта – детско-юношеские школы.

Слава этой витебской спортивной школы после олимпиады в Рио гремела на весь мир. Здесь вырос золотой призер Владислав Гончаров. Мощная школа, сильный тренерский состав – казалось бы, есть все условия для громкого успеха. Но, оказывается, высокий спорт практически закрыт для мальчишек и девчонок из сельской местности.

Наталья Лебедева, тренер высшей категории Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Витебска:

Конечно, я думаю, в селе нашлись бы здоровые, подвижные дети, которые хотели бы прыгать. У нас ранний вид спорта. Мама, папа побояться отпустить. Опыт художественной гимнастики можно было бы перенять, но это сложно. На сегодняшний день пока такого нет.

Международный олимпийский день в Минске. На дистанции рядом с профессионалами – будущие звезды мирового спорта. Ставка – на студенческие достижения и успехи.

Владимир Гончаров, директор Специализированной детской юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике спортивной:

У нас сейчас очень хорошие есть ребята. Поставили дисциплину, поставили хорошую тренировочную основу. Пообещали нашу школу реконструировать. Как только реконструируют, у нас будет результат 100%. Потому что есть база – есть результат. Нет базы – результат падает.

Главный спортивный капитал – спортсмены и тренеры. Краеугольный камень – уровень подготовки последних. С организационной точки зрения все есть: институты, высшая школа, система переподготовки. Но высококлассные специалисты по-прежнему товар штучный. Их зачастую приходится приглашать из других стран.

Александр Лукашенко:

Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. Поймите, с иностранца спрос почти никакой. Отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит.

Это водно-спортивный комплекс в Витебске. Объект уникальный даже по меркам страны – чаша бассейна 50 метров. Кроме того, спортивные и тренажерные залы, где работают десятки секций. Казалось бы, до рекордов рукой подать. Но юноши варятся в собственном соку, а значит, любые международные старты для них – стресс и заниженные результаты.

Игорь Костюков, мастер спорта международного класса по плаванию:

Условия есть, тренируйся, но необходимы старты. Когда был СССР, была возможность выехать в другие страны. В этом проблема.

Олимпиады уже давно вышли за рамки личных амбиций спортсменов. Это имидж страны и серьезная объединяющая сила для любого государства. А потому в спорте теперь, как на войне, зачастую все средства хороши. Допинговые скандалы, которые вспыхивали вокруг нашей команды на летних Играх, серьезно отразились на результате. Нашим гребцам еще до старта закрыли путь на пьедестал.

Александр Лукашенко:

Непонятная возня с медикаментами, мельдониями, лишение белорусских атлетов медалей Пекина и Лондона больно ударили по нашему авторитету. Здесь нужна четко спланированная работа по профилактике этого зла. Мы должны быть готовы грамотно противостоять безосновательному давлению. Часть претензий Международного олимпийского комитета удалось снять. Но глобально, как выяснилось, федерации не готовы защищать сами себя. Там не знают ни международных процедур, ни что делать в экстренной ситуации.

Загрузка спортивных объектов, работа федераций и самого НОКа – спорту предстоит серьезно подкорректировать курс. Но отсчет нового олимпийского цикла уже запущен. Подготовка к главным стартам четырехлетия – как забег на марафонскую дистанцию. Главное – грамотно распределить силы.