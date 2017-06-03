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Увлекательная культурная программа и возможность проявить себя: в парке Горького собрались легенды спорта и начинающие атлеты

03 июня 2017 10:39
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Новости Беларуси. Праздник большого спорта. Беларусь уже традиционно присоединяется к Международному Олимпийскому дню. В столичном парке имени Горького собрались как начинающие атлеты, так и легенды спорта.

Увлекательная культурная программа и возможность проявить себя в борьбе, боксе, гребле и футболе,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увлекательная культурная программа и возможность проявить себя: в парке Горького собрались легенды спорта и начинающие атлеты-1

Своё мастерство перед зрителями демонстрировали воспитанники детско-юношеских спортивных школ, а так же школы Олимпийского резерва. Сегодня в стране уделяется большое внимание подготовке и поиску будущих чемпионов.

Не исключено, что уже на этом мероприятии тренеры найдут новые таланты.

Увлекательная культурная программа и возможность проявить себя: в парке Горького собрались легенды спорта и начинающие атлеты-4

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Второй год мы проводим это мероприятие именно в парке Горького. Это не случайно, потому что это детский парк для того, чтобы привлечь внимание детишек,

привлечь внимание их родителей к здоровому образу жизни, к спорту.

Здесь представлено большое количество площадок по видам спорта.

Я уверен, количество желающих – заниматься спортом, да и просто вести здоровый образ жизни с проведением таких мероприятий будет только увеличиваться.   

Увлекательная культурная программа и возможность проявить себя: в парке Горького собрались легенды спорта и начинающие атлеты-7

В копилке у белорусских спортсменов 94 олимпийские медали. 18 - высшей пробы. Впереди очередной старт четырёхлетия. А значит можно рассчитывать на то, что наград станет больше.

# Фотофакт # Спортивный праздник # Александр Шамко

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