Увлекательная культурная программа и возможность проявить себя: в парке Горького собрались легенды спорта и начинающие атлеты
Новости Беларуси. Праздник большого спорта. Беларусь уже традиционно присоединяется к Международному Олимпийскому дню. В столичном парке имени Горького собрались как начинающие атлеты, так и легенды спорта.
Увлекательная культурная программа и возможность проявить себя в борьбе, боксе, гребле и футболе,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своё мастерство перед зрителями демонстрировали воспитанники детско-юношеских спортивных школ, а так же школы Олимпийского резерва. Сегодня в стране уделяется большое внимание подготовке и поиску будущих чемпионов.
Не исключено, что уже на этом мероприятии тренеры найдут новые таланты.
Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Второй год мы проводим это мероприятие именно в парке Горького. Это не случайно, потому что это детский парк для того, чтобы привлечь внимание детишек,
привлечь внимание их родителей к здоровому образу жизни, к спорту.
Здесь представлено большое количество площадок по видам спорта.
Я уверен, количество желающих – заниматься спортом, да и просто вести здоровый образ жизни с проведением таких мероприятий будет только увеличиваться.
В копилке у белорусских спортсменов 94 олимпийские медали. 18 - высшей пробы. Впереди очередной старт четырёхлетия. А значит можно рассчитывать на то, что наград станет больше.