Быть не только зрителем, но и попробовать себя в необычных видах спорта. Праздник в парке Горького объединил в Минске 3 тысячи человек

Новости Беларуси. Праздник большого спорта. Беларусь традиционно присоединяется к Международному Олимпийскому дню. Сегодня в Минске он объединил три тысячи человек. В парке имени Горького собрались как начинающие атлеты, так и уже легендарные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня поиску и подготовке будущих чемпионов в нашей стране уделяется большое внимание. Об этом шла речь и на недавнем олимпийском собрании, которое возглавил Президент.

В частности, Александр Лукашенко поручил оптимизировать работу центров олимпийской подготовки и усилить роль регионов в воспитании юных дарований. И не исключено, что уже во время сегодняшнего мероприятия тренеры взяли на заметку новые таланты. Рустам занимается боксом и мечтает стать профессионалом. В Международный Олимпийский день решил попробовать свои силы в новом виде спорта – увлекательно ведь. Рустам Рустамов:

Много разных видов единоборств, добавление ногами и прочими ударами. И сегодня на площадках в столичном парке имени Горько сотни ребят, которые видят себя там – в элите мировой.

Готовы на всё и ко всему. А как иначе, если хобби давно стало образом жизни. Не только для них, но и всей семьи –

поддержка родителей и он самый – здоровый образ жизни. Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Второй год мы проводим это мероприятие именно в парке Горького. Это не случайно, потому что это детский парк для того, чтобы привлечь внимание детишек, привлечь внимание их родителей к здоровому образу жизни, к спорту. На неделе в НОК Беларуси прошло Олимпийское собрание. Александр Лукашенко обратил внимание тех, кто отвечает за будущее спортсменов и готовит их к главному старту четырехлетия, на важный аспект. Искать нужно не по точечному принципу, а по потенциалу и возможностям ребят, которые только пытаются сделать свои первые шаги. Вопрос в отборе и создании условий в первую очередь на региональном уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Раньше тренеры бивали пороги школ в поисках талантливых детей, а сейчас – пассивность. Виталия Щерба где нашли? В детском саду, пацаненком. Тренер заметил. И сделал его великим. Они забыли, что эти зёрна нужно из булки выковыривать там – в жизни, и в далекой глубинке, как Катю Карстен. Я вижу только отдельные инициативы Федерации,

пока только инициативы, но дальше нужно делать шаги. Будем надеяться, что они станут примером, принесут в конечном итоге положительные результат, в спорте – высшие достижения. Благодаря поддержке со стороны государства обретают популярность новые для нас виды спорта. Как к примеру, хоккей на траве. Есть и результаты, и перспективы. А главное – опора – площадки, инвентарь, средства, тренерский состав. Желание молодежи не только показать себя, но и быть единым целым – командой с большой буквы.

Валерий Иванов, председатель Федерации хоккея на траве:

У нас ежегодно растет количество молодых людей, которые желают заниматься этим видом спорта,

и имеют возможность заниматься. Я думаю на Олимпиаду 2020 года у нас есть возможность, женская команда Республики Беларусь, у неё ест возможность все-таки пробиться в ряды участников Олимпиады. Мы делаем для этого все. Развивается и спорт студенческий, то самое промежуточное звено в цепочке становления – из юноши в спортсмена профессионального. На чемпионатах Европы и Мира в различных видах спорта нашу молодежь не только знают. О ней говорят… Дело остаётся за теми, кто о спорте рассуждает со стороны опыта и практики.

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:

Когда спортсмен попадает в сборную. Я на личном примере. Каждый тренер учит по-своему. И мы должны подходить по техническим, методическим показателям.