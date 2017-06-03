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Быть не только зрителем, но и попробовать себя в необычных видах спорта. Праздник в парке Горького объединил в Минске 3 тысячи человек

03 июня 2017 16:43
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Новости Беларуси. Праздник большого спорта. Беларусь традиционно присоединяется к Международному Олимпийскому дню.

Сегодня в Минске он объединил три тысячи человек.

В парке имени Горького собрались как начинающие атлеты, так и уже легендарные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быть не только зрителем, но и попробовать себя в необычных видах спорта. Праздник в парке Горького объединил в Минске 3 тысячи человек-1

Сегодня поиску и подготовке будущих чемпионов в нашей стране уделяется большое внимание. Об этом шла речь и на недавнем олимпийском собрании, которое возглавил Президент.

В частности, Александр Лукашенко поручил оптимизировать работу центров олимпийской подготовки

и усилить роль регионов в воспитании юных дарований. И не исключено, что уже во время сегодняшнего мероприятия тренеры взяли на заметку новые таланты.

Рустам занимается боксом и мечтает стать профессионалом. В Международный Олимпийский день решил попробовать свои силы в новом виде спорта – увлекательно ведь.

Рустам Рустамов:
Много разных видов единоборств, добавление ногами и прочими ударами.

И сегодня на площадках в столичном парке имени Горько сотни ребят, которые видят себя там – в элите мировой.

Быть не только зрителем, но и попробовать себя в необычных видах спорта. Праздник в парке Горького объединил в Минске 3 тысячи человек-4

Готовы на всё и ко всему. А как иначе, если хобби давно стало образом жизни. Не только для них, но и всей семьи –

поддержка родителей и он самый – здоровый образ жизни.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Второй год мы проводим это мероприятие именно в парке Горького. Это не случайно,

потому что это детский парк для того, чтобы привлечь внимание детишек, привлечь внимание их родителей к здоровому образу жизни, к спорту.

На неделе в НОК Беларуси прошло Олимпийское собрание. Александр Лукашенко обратил внимание тех, кто отвечает за будущее спортсменов и готовит их к главному старту четырехлетия, на важный аспект.

Искать нужно не по точечному принципу, а по потенциалу и возможностям ребят,

которые только пытаются сделать свои первые шаги. Вопрос в отборе и создании условий в первую очередь на региональном уровне.

Быть не только зрителем, но и попробовать себя в необычных видах спорта. Праздник в парке Горького объединил в Минске 3 тысячи человек-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Раньше тренеры бивали пороги школ в поисках талантливых детей, а сейчас – пассивность. Виталия Щерба где нашли? В детском саду, пацаненком. Тренер заметил. И сделал его великим. Они забыли, что эти зёрна нужно из булки выковыривать там – в жизни, и в далекой глубинке, как Катю Карстен. Я вижу только отдельные инициативы Федерации,

пока только инициативы, но дальше нужно делать шаги.

Будем надеяться, что они станут примером, принесут в конечном итоге положительные результат, в спорте – высшие достижения.

Благодаря поддержке со стороны государства обретают популярность новые для нас виды спорта. Как к примеру, хоккей на траве. Есть и результаты, и перспективы.

А главное – опора – площадки, инвентарь, средства, тренерский состав.

Желание молодежи не только показать себя, но и быть единым целым – командой с большой буквы.    

Быть не только зрителем, но и попробовать себя в необычных видах спорта. Праздник в парке Горького объединил в Минске 3 тысячи человек-10

Валерий Иванов, председатель Федерации хоккея на траве:
У нас ежегодно растет количество молодых людей, которые желают заниматься этим видом спорта,

и имеют возможность заниматься.

Я думаю на Олимпиаду 2020 года у нас есть возможность, женская команда Республики Беларусь, у неё ест возможность все-таки пробиться в ряды участников Олимпиады. Мы делаем для этого все.   

Развивается и спорт студенческий, то самое промежуточное звено в цепочке становления – из юноши в спортсмена профессионального.

На чемпионатах Европы и Мира в различных видах спорта нашу молодежь не только знают. О ней говорят… Дело остаётся за теми, кто о спорте рассуждает со стороны опыта и практики.   

Быть не только зрителем, но и попробовать себя в необычных видах спорта. Праздник в парке Горького объединил в Минске 3 тысячи человек-13

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:
Когда спортсмен попадает в сборную. Я на личном примере. Каждый тренер учит по-своему. И мы должны подходить по техническим, методическим показателям.

Мы должны подключать тренеров начинающих к национальным командам,

чтобы они видели и практически набирались опыта со второго, третьего курса.

Праздник большого спорта собрал окало 3 тысяч участников и гостей. И здесь не только наблюдать за силой и ловкостью можно было.

Максим Слиж, СТВ:
У всех гостей праздник. И есть возможность не только посмотреть за тем, как выступают профессионалы,

но и попробовать некие виды спорта на себе. Допустим, греблю бокс или даже борьбу.

Культурная программа. Конкурсы и подарки. Общая атмосфера – единый дух тех, кто живёт спортом и тех, кто болел за Олимпийцев прошлых и будет за будущих.

# Валерий Иванов # Фотофакт # Спортивный праздник # Александр Богданович # Александр Шамко # Рустам Рустамов

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