Мужская сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Албании в преквалификации ЧМ-2023

Новости Беларуси. Матчем с командой Албании мужская сборная Беларуси по баскетболу завершила первый этап квалификации к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок завершился в пользу Беларуси – 93:72. Но турнирного значения для нас он не имел.