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Мужская сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Албании в преквалификации ЧМ-2023

20 февраля 2021 19:42
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Новости Беларуси. Матчем с командой Албании мужская сборная Беларуси по баскетболу завершила первый этап квалификации к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок завершился в пользу Беларуси – 93:72. Но турнирного значения для нас он не имел.

Мужская сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Албании в преквалификации ЧМ-2023-1

Фото: vk.com/belarusbasket

Подопечные Ростислава Вергуна задачу-минимум решили еще на старте отбора, одержав победы в четырех кряду поединках. Поэтому в нынешней дуэли результат отошел на второй план, важнее было предоставить игровую практику молодежи и обкатать подрастающее поколение на международной арене.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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