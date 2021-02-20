Мужская сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Албании в преквалификации ЧМ-2023
Новости Беларуси. Матчем с командой Албании мужская сборная Беларуси по баскетболу завершила первый этап квалификации к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединок завершился в пользу Беларуси – 93:72. Но турнирного значения для нас он не имел.
Фото: vk.com/belarusbasket
Подопечные Ростислава Вергуна задачу-минимум решили еще на старте отбора, одержав победы в четырех кряду поединках. Поэтому в нынешней дуэли результат отошел на второй план, важнее было предоставить игровую практику молодежи и обкатать подрастающее поколение на международной арене.