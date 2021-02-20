«Юность» обыграла «Гомель» в центральном матче чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Юность» обыграла «Гомель» в центральном матче очередного игрового дня экстралиги А, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер турнирной таблицы взял верх над третьей командой чемпионата. В первом периоде заброшенных шайб не было. Во втором соперники расписали ничью – 1:1. На взятие ворот в исполнении Демченко хозяева ответили точным выстрелом Воронова.

В заключительном периоде полностью доминировали столичные хоккеисты. Вначале Мингалеев вывел «Юность» вперед, а под занавес противостояния эффектную точку поставил Тютяев.