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«Юность» обыграла «Гомель» в центральном матче чемпионата Беларуси по хоккею

20 февраля 2021 19:38
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Новости Беларуси. «Юность» обыграла «Гомель» в центральном матче очередного игрового дня экстралиги А, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Юность» обыграла «Гомель» в центральном матче чемпионата Беларуси по хоккею -1

Лидер турнирной таблицы взял верх над третьей командой чемпионата. В первом периоде заброшенных шайб не было. Во втором соперники расписали ничью – 1:1. На взятие ворот в исполнении Демченко хозяева ответили точным выстрелом Воронова.

В заключительном периоде полностью доминировали столичные хоккеисты. Вначале Мингалеев вывел «Юность» вперед, а под занавес противостояния эффектную точку поставил Тютяев.

«Юность» обыграла «Гомель» в центральном матче чемпионата Беларуси по хоккею -4

«Юность» сильнее – 3:1. Благодаря этой победе минчане еще больше укрепились на первой позиции в генеральной классификации.

# Хоккей # Валентин Демченко # Денис Мингалеев # Кирилл Тютяев # Фотофакт

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