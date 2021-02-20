«Решили, что василёк». Представлена новая форма сборной Беларуси по волейболу

Новости Беларуси. До матча за Суперкубок состоялась презентация новой игровой формы юниорской и национальной сборных Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отличительной чертой новых комплектов, которые выполнены в трех цветах (голубом, белом и красном), стал василек.

Он легким контуром виднеется на нижней части маек. Не забыли и о практичности. Фирма, выпускающая экипировку, использовала современные разработки при пошиве.

Поэтому, несмотря на синтетический материал, форма дышит и обещает быть не только красивой, но и комфортной.