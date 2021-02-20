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«Решили, что василёк». Представлена новая форма сборной Беларуси по волейболу

20 февраля 2021 19:03
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Новости Беларуси. До матча за Суперкубок состоялась презентация новой игровой формы юниорской и национальной сборных Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Решили, что василёк». Представлена новая форма сборной Беларуси по волейболу-1

Отличительной чертой новых комплектов, которые выполнены в трех цветах (голубом, белом и красном), стал василек.

«Решили, что василёк». Представлена новая форма сборной Беларуси по волейболу-4

Он легким контуром виднеется на нижней части маек.

Не забыли и о практичности. Фирма, выпускающая экипировку, использовала современные разработки при пошиве.

«Решили, что василёк». Представлена новая форма сборной Беларуси по волейболу-7

Поэтому, несмотря на синтетический материал, форма дышит и обещает быть не только красивой, но и комфортной.

«Решили, что василёк». Представлена новая форма сборной Беларуси по волейболу-10

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Долго думали, что же нам… Какой-то орнамент белорусский или это должен быть колосок. Решили, что василек. Нам очень всем нравится. Самое интересное, что это понравилось и ребятам – мужской команде, хотя, казалось бы, василек – это такое нежное что-то. Они сказали: «Это круто, должен быть василек».

# Волейбол # Алла Тетерина # Фотофакт

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