«Решили, что василёк». Представлена новая форма сборной Беларуси по волейболу

Новости Беларуси. До матча за Суперкубок состоялась презентация новой игровой формы юниорской и национальной сборных Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. До матча за Суперкубок состоялась презентация новой игровой формы юниорской и национальной сборных Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отличительной чертой новых комплектов, которые выполнены в трех цветах (голубом, белом и красном), стал василек.
Он легким контуром виднеется на нижней части маек.
Не забыли и о практичности. Фирма, выпускающая экипировку, использовала современные разработки при пошиве.
Поэтому, несмотря на синтетический материал, форма дышит и обещает быть не только красивой, но и комфортной.
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Долго думали, что же нам… Какой-то орнамент белорусский или это должен быть колосок. Решили, что василек. Нам очень всем нравится. Самое интересное, что это понравилось и ребятам – мужской команде, хотя, казалось бы, василек – это такое нежное что-то. Они сказали: «Это круто, должен быть василек».