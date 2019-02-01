«Задача у нас одна – победить». Квалификация зимнего командного Кубка Европы стартовала в Минске

Новости Беларуси. В столице стартовала квалификация зимнего командного Кубка Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Семь команд девушек, чей возраст не превышает 16 лет, оспаривают две путевки в финальную часть.

Беларусь представляют Алена Фалей, Яна Колодынска и Дарья Хомутянская. В первый соревновательный день команда Вадима Дембовского была сильнее сверстниц из Румынии.

Вадим Дембовский, капитан команды (U-16) (Беларусь):

Они выступали неоднократно на международных турнирах и в парах вместе играли. Они сыграны как команда.

Задача у нас одна – победить. Всегда смотрим, изучаем игроков, делаем анализ и пытаемся ему следовать.

2 февраля белоруски встретятся с командой Великобритании, которая, в свою очередь, была сильнее литовской дружины.