Футбол. Сборная Беларуси первые два матча отборочного турнира Евро-2020 проведёт в Борисове

Новости Беларуси. Первые два матча отборочного турнира Евро-2020 сборная Беларуси по футболу проведет в Борисове, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в ходе квалификации чемпионата Европы «белакрылым» предстоит провести четыре домашних матча против сборных Германии, Северной Ирландии, Эстонии и Голландии.

8 июня команда Игоря Криушенко примет сборную Германии, а 11 июня в Борисове сыграет с Северной Ирландией. Оба матча начнутся в 21.45.