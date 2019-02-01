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Футбол. Сборная Беларуси первые два матча отборочного турнира Евро-2020 проведёт в Борисове

01 февраля 2019 14:22
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Новости Беларуси. Первые два матча отборочного турнира Евро-2020 сборная Беларуси по футболу проведет в Борисове, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Сборная Беларуси первые два матча отборочного турнира Евро-2020 проведёт в Борисове-1

Напомним, в ходе квалификации чемпионата Европы «белакрылым» предстоит провести четыре домашних матча против сборных Германии, Северной Ирландии, Эстонии и Голландии. 

8 июня команда Игоря Криушенко примет сборную Германии, а 11 июня в Борисове сыграет с Северной Ирландией. Оба матча начнутся в 21.45. 

Футбол. Сборная Беларуси первые два матча отборочного турнира Евро-2020 проведёт в Борисове-4

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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