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Забросили 11 шайб. Как сыграли «Брест» и «Лида» в матче белорусской экстралиги?

31 декабря 2021 12:49
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Новости Беларуси. Искрометным хоккеем порадовали зрителей «Брест» и «Лида» в матче белорусской экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На двоих дружины забросили 11 шайб.  

Кроме того, сразу три исполнителя оформили по дублю. В первом периоде доминировал «Брест». Во втором хозяева сократили отставание. А «голевое безумие» началось за 10 минут до финальной сирены. За этот отрезок шайба четырежды побывала в сетке ворот. Финальные цифры – 6:5 в пользу «Бреста». Стоит отметить, что «Лида» в декабре не победила ни разу.  

Забросили 11 шайб. Как сыграли «Брест» и «Лида» в матче белорусской экстралиги?-1

Во втором противостоянии вечера «Динамо-Молодечно» с минимальным перевесом было сильнее «Немана» – 3:2.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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