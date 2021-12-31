Забросили 11 шайб. Как сыграли «Брест» и «Лида» в матче белорусской экстралиги?

Новости Беларуси. Искрометным хоккеем порадовали зрителей «Брест» и «Лида» в матче белорусской экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На двоих дружины забросили 11 шайб.

Кроме того, сразу три исполнителя оформили по дублю. В первом периоде доминировал «Брест». Во втором хозяева сократили отставание. А «голевое безумие» началось за 10 минут до финальной сирены. За этот отрезок шайба четырежды побывала в сетке ворот. Финальные цифры – 6:5 в пользу «Бреста». Стоит отметить, что «Лида» в декабре не победила ни разу.