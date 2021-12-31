Шахматы. Сборная Беларуси завоевала 24 награды на первенстве Европы

Новости Беларуси. Феерично, по-другому и не скажешь, выступила сборная Беларуси по шахматам на первенстве Европы. Турнир завершился в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши интеллектуалы везут в общей сложности 24 награды. В заключительный день копилка потяжелела на 9 медалей. Чемпионами в своих возрастных группах стали Александра Тарасенко, Ксения Зеленцова и Артем Стрибук.