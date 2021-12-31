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Шахматы. Сборная Беларуси завоевала 24 награды на первенстве Европы

31 декабря 2021 12:48
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Новости Беларуси. Феерично, по-другому и не скажешь, выступила сборная Беларуси по шахматам на первенстве Европы. Турнир завершился в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Шахматы. Сборная Беларуси завоевала 24 награды на первенстве Европы-1

Шахматы. Сборная Беларуси завоевала 24 награды на первенстве Европы-3

Наши интеллектуалы везут в общей сложности 24 награды. В заключительный день копилка потяжелела на 9 медалей. Чемпионами в своих возрастных группах стали Александра Тарасенко, Ксения Зеленцова и Артем Стрибук.

Шахматы. Сборная Беларуси завоевала 24 награды на первенстве Европы-6

Также белорусы по три раза поднимались на вторую и третью ступени пьедестала.

# Шахматы # Александра Тарасенко # Ксения Зеленцова # Артем Стрибук # Фотофакт

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