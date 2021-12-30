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КХЛ. Минское «Динамо» завершает год на 8-й позиции Западной конференции

30 декабря 2021 20:43
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» по итогам первого отрезка сезона в КХЛ расположилось на 8-й позиции Западной конференции. Год подопечные Вудкрофта завершили эффектно, обыграв на глазах родных трибун лидера Востока «Металлург» из Магнитогорска – 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

КХЛ. Минское «Динамо» завершает год на 8-й позиции Западной конференции-1

Динамовцы забросили шайбу уже на 8-й минуте встречи. И героически сумели удержать нужный счет. Отметим блестящую игру нашего голкипера Патрика Рыбара.

Победа над «магниткой», безусловно, запоминающаяся, но вовсе не единственная яркая в сезоне. Можно припомнить викторию над финским «Йокеритом», а также голевые перестрелки с «Куньлунем». В следующий раз хоккеисты «Динамо» выйдут на лед 3 января 2022 года. Ждем приятных впечатлений и продолжаем верить в наших парней.  

# Хоккей Беларуси # Патрик Рыбар # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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