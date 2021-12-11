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Забросил 4-ю шайбу в сезоне. Егор Шарангович провёл очередной матч в НХЛ

11 декабря 2021 19:17
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Новости Беларуси. Егор Шарангович забросил четвертую шайбу в сезоне в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Забросил 4-ю шайбу в сезоне. Егор Шарангович провёл очередной матч в НХЛ-1

К сожалению, шайба белоруса не помогла клубу победить. «Нью-Джерси» потерпел поражение от «Нэшвилла» с минимальным счетом 2:3.  

Забросил 4-ю шайбу в сезоне. Егор Шарангович провёл очередной матч в НХЛ-4

Всего Егор провел на льду 17 минут и 4 секунды, набрал 1 очко, сделал 5 бросков по воротам и выиграл два вбрасывания из пяти.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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