За время II Европейских игр было продано 88 тысяч Лесиков. Маркетинговая кампания – в цифрах

Новости Беларуси. 88 тысяч Лесиков было распродано во время II Европейских игр в Минске. Такие цифры были озвучены на специальной пресс-конференции, посвященной маркетинговой кампании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 88 тысяч Лесиков было распродано во время II Европейских игр в Минске. Такие цифры были озвучены на специальной пресс-конференции, посвященной маркетинговой кампании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, наряду с талисманом соревнований в топе продаж значились чулочные изделия и магниты. Всего же лицензионную наклейку получили более 1 миллиона 221 тысяч товаров. Были установлены и рекорды: так, например, в одном из популярных мессенджеров было зафиксировано достижение по количеству подписчиков для стран СНГ – 490.000 человек следили за результатами соревнований. Охват аудитории в соцсетях составил 812 миллионов человек.
Что же касаемо реализации билетов, то было продано около 233 тысяч квитков. Последний купили прямо время церемонии закрытия – в 22:54. В топ-3 у зрителей были легкая атлетика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика и акробатика.
Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Мы использовали абсолютно все каналы продвижения: от классических до диджитал. Тем более, что диджитал набирает огромные обороты, о чем свидетельствует наша кампания. Она охватила огромное количество населения – более 812 миллионов человек. Это те люди, которые следили, читали и смотрели посты об Играх, комментировали, обсуждали их. Это огромное количество людей, которое зажгло Европейские игры в сети.