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За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров

02 октября 2018 07:45
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Новости Беларуси. Предсезонный сбор начался вовремя, тренерский штаб был сформирован в срок, а состав подобран боеспособным. Но несмотря на все, как и в 2017 году, «зубрам» не удался старт в КХЛ, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-1

Действительно, из года в год перед командой стоит одна и та же задача – войти в заветную восьмерку. Но с учетом не самого красочного старта могут ли болельщики «зубров» рассчитывать на выход минского «Динамо» в плей-офф? Разбиралась корреспондент Наталья Федорцова.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-4

О селекции минского «Динамо» говорили много и говорили по-разному. Одни предсказывали яркий старт, другие пророчили провал с первых матчей. Но по большому счету ни один из прогнозов полностью не сбылся. Стартовали минчане с четырех поражений. Тем не менее, матчи со «Спартаком», «Локомотивом», «Северсталью» и «Сибирью» наталкивают на мысль, что в стане минского «Динамо» все не так плохо.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-7

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:
Тут сложно сказать, какие слабые стороны. Где-то стечение обстоятельств, потому что все команды очень ровные, играют. Может быть, им просто не повезло где-то в начале, потому что играли они, в принципе, неплохо.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-10

Везение везением, а искать и улучшать компоненты, благодаря которым минское «Динамо» проложит себе путь в мир побед и стабильности, все-таки стоит. Тем более, что потенциал у «зубров» для таких игр есть.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-13

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Потенциал, мне кажется – это, конечно, добавлять нам в игре в большинстве. Очень много удалений в предыдущей игре даже было. Вот здесь, конечно, очень большой резерв. Да, еще не все потеряно. Команда очень хорошо показала себя на выезде, выиграла две игры.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-16

Не допускать удалений и улучшить игру в большинстве. Еще пару сезонов назад минское «Динамо» было лучшим по реализации лишнего. Что случилось с командой? Бытует мнение, что не хватает забивных игроков. Но на просторах КХЛ не так много коллективов с равными боеспособными четырьмя звеньями. А такие мастера как Пулккинен, Уиркош, Хауден, братья Костицыны и новичок «бело-синих» Денис Казионов вполне могут затащить команду в заветную восьмерку.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-19

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Этот состав сильнее, чем прошлый, это однозначно. Костицыны вернулись – игроки НХЛ, которых весь мир, я вам скажу, знает. Которые по-хорошему могли вдвоем эту команду вытянуть в плей-офф.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-22

Неудачный старт, лишь одна победа в первой домашней серии, едва забрезживший свет в матчах с «Локомотивом» и «Северсталью» – и снова вопросы по играм с московским «Динамо» и «Салаватом». Пока сезон «бело-синих» напоминает качели. Но главное – у парней есть понимание, почему не идет и как с этим бороться.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-25

Дмитрий Знахаренко, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Нам нужно добавить в реализации большинства, ну и вообще острее и агрессивнее играть в атаке. Лезть на ворота, бросать, стараться добивать, и команда соперника будет удаляться. В большинстве выходить и реализовывать большинство. Даже можно и «пять на пять» забивать.

За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров-28

Сейчас минское «Динамо» в числе замыкающих таблицу на Западе. Но с введением НХЛовской системой начисления очков у любого аутсайдера шансы взлететь наверх значительно возросли. Так и с «зубрами»: несмотря на плачевное положение, от границы плей-офф парней Горди Дуайера отделяет буквально несколько победных матчей.

# Хоккей Беларуси # Николай Цулыгин # Андрей Сидоренко # Михаил Захаров # Дмитрий Знахаренко # Фотофакт

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