За счёт чего минское «Динамо» может выйти в плей-офф? Мнение белорусских тренеров

Новости Беларуси. Предсезонный сбор начался вовремя, тренерский штаб был сформирован в срок, а состав подобран боеспособным. Но несмотря на все, как и в 2017 году, «зубрам» не удался старт в КХЛ, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Действительно, из года в год перед командой стоит одна и та же задача – войти в заветную восьмерку. Но с учетом не самого красочного старта могут ли болельщики «зубров» рассчитывать на выход минского «Динамо» в плей-офф? Разбиралась корреспондент Наталья Федорцова.

О селекции минского «Динамо» говорили много и говорили по-разному. Одни предсказывали яркий старт, другие пророчили провал с первых матчей. Но по большому счету ни один из прогнозов полностью не сбылся. Стартовали минчане с четырех поражений. Тем не менее, матчи со «Спартаком», «Локомотивом», «Северсталью» и «Сибирью» наталкивают на мысль, что в стане минского «Динамо» все не так плохо.

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:

Тут сложно сказать, какие слабые стороны. Где-то стечение обстоятельств, потому что все команды очень ровные, играют. Может быть, им просто не повезло где-то в начале, потому что играли они, в принципе, неплохо.

Везение везением, а искать и улучшать компоненты, благодаря которым минское «Динамо» проложит себе путь в мир побед и стабильности, все-таки стоит. Тем более, что потенциал у «зубров» для таких игр есть.

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Потенциал, мне кажется – это, конечно, добавлять нам в игре в большинстве. Очень много удалений в предыдущей игре даже было. Вот здесь, конечно, очень большой резерв. Да, еще не все потеряно. Команда очень хорошо показала себя на выезде, выиграла две игры.

Не допускать удалений и улучшить игру в большинстве. Еще пару сезонов назад минское «Динамо» было лучшим по реализации лишнего. Что случилось с командой? Бытует мнение, что не хватает забивных игроков. Но на просторах КХЛ не так много коллективов с равными боеспособными четырьмя звеньями. А такие мастера как Пулккинен, Уиркош, Хауден, братья Костицыны и новичок «бело-синих» Денис Казионов вполне могут затащить команду в заветную восьмерку.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Этот состав сильнее, чем прошлый, это однозначно. Костицыны вернулись – игроки НХЛ, которых весь мир, я вам скажу, знает. Которые по-хорошему могли вдвоем эту команду вытянуть в плей-офф.

Неудачный старт, лишь одна победа в первой домашней серии, едва забрезживший свет в матчах с «Локомотивом» и «Северсталью» – и снова вопросы по играм с московским «Динамо» и «Салаватом». Пока сезон «бело-синих» напоминает качели. Но главное – у парней есть понимание, почему не идет и как с этим бороться.

Дмитрий Знахаренко, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Нам нужно добавить в реализации большинства, ну и вообще острее и агрессивнее играть в атаке. Лезть на ворота, бросать, стараться добивать, и команда соперника будет удаляться. В большинстве выходить и реализовывать большинство. Даже можно и «пять на пять» забивать.