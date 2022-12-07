Определились последние победители Кубка РЦОП по пулевой стрельбе. Кто поедет на Кубок страны?

Новости Беларуси. Определились последние победители Кубка РЦОП по пулевой стрельбе, нового турнира в отечественном календаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Определились последние победители Кубка РЦОП по пулевой стрельбе, нового турнира в отечественном календаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В миксте из пневматической винтовки не было равных 15-летней минчанке Дарье Чуприс и ее напарнику, 19-летнему стрелку из Витебска Клименту Рогачеву. В миксте пневматического пистолета победа досталась брестско-минскому дуэту Зои Дасько и Дениса Чайковского. Данный старт – это в первую очередь проверка сил ближайшего резерва национальной команды, а также возможность стрелковой практики. Главный и последний старт в уходящем сезоне – это открытый финал Кубка Беларуси, который примет Минск с 19 по 21 декабря.
Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
У нас часть основного состава национальной команды – юниорский состав, поэтому результаты показывают хорошие, высокие. Подробнее.
На предстоящий турнир ожидается приезд сильных российских спортсменов. Белорусы, чтобы выступить в финале Кубка страны, должны занимать в отечественном рейтинге с первого по восьмое места.
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