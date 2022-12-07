Определились последние победители Кубка РЦОП по пулевой стрельбе. Кто поедет на Кубок страны?

В миксте из пневматической винтовки не было равных 15-летней минчанке Дарье Чуприс и ее напарнику, 19-летнему стрелку из Витебска Клименту Рогачеву. В миксте пневматического пистолета победа досталась брестско-минскому дуэту Зои Дасько и Дениса Чайковского. Данный старт – это в первую очередь проверка сил ближайшего резерва национальной команды, а также возможность стрелковой практики. Главный и последний старт в уходящем сезоне – это открытый финал Кубка Беларуси, который примет Минск с 19 по 21 декабря.