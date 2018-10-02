Дмитрий Довгалёнок об инфраструктуре и опасностях Буэнос-Айреса во время Юношеской Олимпиады

Ярослав Писаренко, СТВ: Еще бы хотелось поговорить о месте проведения. Буэнос-Айрес: что вы можете сказать об инфраструктуре и о самом месте?

Наша делегация в составе 37-ми спортсменов уже сидит на чемоданах: во вторник ребята отправятся в Аргентину. О перспективах нашей команды и о столице Игр в интервью с шефом миссии Дмитрием Довгаленком.

Дмитрий Довгаленок, шеф белорусской миссии на III летних Юношеских Олимпийских играх:

Мы встречались с нашим белорусским посольством, которое находится в Буэнос-Айресе, долго вели переговоры. Они приезжали к нам, в Национальный олимпийский комитет, рассказывали более подробно о стране. Я насколько понял – страна не заставит сильно расслабиться, потому что Буэнос-Айрес похож на Рио-де-Жанейро.

Увы, есть такие моменты, что я сразу буду настраивать ребят и делегацию, что нельзя расслабляться. И если свободные ребята, кто уже отсоревновался, захотят посмотреть город, нужно как-то будет выстраивать более надежный маршрут. Потому что как нас заверило посольство, есть случаи. Я думаю, что организаторы постараются, конечно же, очистить город от всякого рода мошенников, карманников и всех остальных. Но как это у них получится – я не знаю.

Сама страна отличается в том, что это климатическая весна, апрель месяц. И мы планируем подготовку делегации. Начали рассматривать те же температурные режимы, потому что у нас наступает середина осени, а это апрель в Буэнос-Айресе, и там непредсказуемая температура. Ночью она может быть и 10ºС, и 7ºС, а днем доходить до 25ºС.