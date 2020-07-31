Юрий Заболотный на ЧБ по лёгкой атлетике: «Дай бог получится отобраться на Олимпийские игры»

Новости Беларуси. К концу подошел первый основной день открытого чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который переехал на столичный стадион «Динамо». Победители в некоторых дисциплинах уже определены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, в стипль-чезе у девушек самой быстрой оказалась Татьяна Шабанова, у мужчин победу праздновал Вячеслав Скудный. А вот на дистанции 100 метров среди парней лучшим стал Юрий Заболотный, а у представительниц прекрасного пола первой финишировала Кристина Тимановская.

Юрий Заболотный, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 100 метров:

Я доволен очень, хотя было в планах, конечно, установить новый национальный рекорд. Но я не опускаю руки и буду дальше стремиться к этому результату. Дай бог получится отобраться на Олимпийские игры.

Кристина Тимановская, победительница чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 100 метров:

Когда сказали, что до конца этого года уже точно не будет никаких соревнований, мы решили не упускать момент и продолжать дальше натренировываться на следующий год. Поэтому и Кубок я бежала под довольно высокой тренировочной нагрузкой, и чемпионат тоже я бегу под нагрузкой.