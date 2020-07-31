«Кросс решает всё». Как прошли полевые испытания в Кубке Беларуси по троеборью

Новости Беларуси. В Ратомке продолжается Кубок Беларуси памяти Героя Советского Союза Льва Доватора. Сильнейшего на этом турнире выявляют представители троеборья, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участвуют как взрослые спортсмены, так юниоры и юниорки, юноши и девушки.

31 июля атлеты соревновались в самой опасной составляющей троеборья – полевых испытаниях. Дистанция в 5 километров с разнообразными препятствиями. Причем для разного возраста участников и лошадей была и разная сложность маршрута. Одной из тех, кто уложился в тайминг и прошел кросс без штрафных очков, несмотря на потерю подковы между барьерами, была представительница Минской области Валерия Сушинская. Она выступала на лошади Гленвиль.

Валерия Сушинская, участница соревнований:

Мне понравилось. Это был мой первый старт в этой программе, наш дебют. И с конем я совсем недавно. Я оцениваю хорошо. Будем стараться еще лучше ехать. Кросс – это важно, в целом, в троеборье, самый важный вид, и кросс решает все.

К слову, лошадям здесь особое внимание. Перед и после старта осмотр у ветеринара, обливание водой, чтобы расслабить мышцы и снять напряжение. Тут же на месте и подковы, если нужно, поправят. Наездники соревнуются сразу на нескольких лошадях. Например, Марина Иванова, представляющая Могилевскую область, каждому четвероногому партнеру ставит разную цель.

Марина Иванова, участница соревнований:

На одной лошади у нас отбор произошел уже на Олимпийские игры 2021 – это поддержать его в форме и за этот и следующий год нам надо показать минимальный квалификационный результат – проехать без штрафных очков, кросс, международные соревнования. А все остальные – квалифицируемся дальше. И чемпионат мира, Европы, у нас очень много всяких стартов. Подводить всех лошадей.