Чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Что происходит на стадионе «Динамо» в Минске?

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике продолжается в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее соревнования проходили у Дворца спорта и на улице Калиновского. Теперь атлеты выясняют отношения на главной арене страны.
О том, что происходит на стадионе «Динамо», спросим у нашего корреспондента Максима Мелещени.
Максим Мелещеня, корреспондент:
Буквально на входе ощущается атмосфера мероприятия. Для гостей и посетителей предоставлены развлекательные зоны, где можно поиграть, перекусить или приобрести продукцию партнеров. Также в программе турнира автограф-сессия с белорусским метателем молота Иваном Тихоном и толкательницей ядра Аленой Дубицкой.
Сегодня определятся победители в нескольких дисциплинах. Для любителей предусмотрен отдельный забег.
Подробнее – в видеоматериале.