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Чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Что происходит на стадионе «Динамо» в Минске?

31 июля 2020 17:44
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике продолжается в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее соревнования проходили у Дворца спорта и на улице Калиновского. Теперь атлеты выясняют отношения на главной арене страны.

О том, что происходит на стадионе «Динамо», спросим у нашего корреспондента Максима Мелещени.

Чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Что происходит на стадионе «Динамо» в Минске?-1

Максим Мелещеня, корреспондент:
Буквально на входе ощущается атмосфера мероприятия. Для гостей и посетителей предоставлены развлекательные зоны, где можно поиграть, перекусить или приобрести продукцию партнеров. Также в программе турнира автограф-сессия с белорусским метателем молота Иваном Тихоном и толкательницей ядра Аленой Дубицкой.

Чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Что происходит на стадионе «Динамо» в Минске?-4

Сегодня определятся победители в нескольких дисциплинах. Для любителей предусмотрен отдельный забег.

Подробнее  в видеоматериале.

# Легкая атлетика # Максим Мелещеня # Фотофакт

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