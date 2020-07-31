Чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Что происходит на стадионе «Динамо» в Минске?

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике продолжается в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее соревнования проходили у Дворца спорта и на улице Калиновского. Теперь атлеты выясняют отношения на главной арене страны.

О том, что происходит на стадионе «Динамо», спросим у нашего корреспондента Максима Мелещени.