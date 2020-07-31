Спартак Миронович: хочется победить хотя бы на чемпионате Европы один раз, на Олимпийских играх два раза

Новости Беларуси. Заслуженный тренер СССР и Беларуси Спартак Миронович рассказал, о чем мечтает и как изменились условия белорусского гандбола. Спартак Миронович, заслуженный тренер СССР и Беларуси:

Первая мотивация наша – послевоенная: хотелось быть здоровым, крепким. Не думали о науке или еще чем-то, хотели заниматься спортом. Это главная мотивация – выжить и быть здоровым. Тогда было чистое поле и мы – голодные, послевоенные, желающие проявить себя, показать что-нибудь нормальное. Конечно, сейчас можно только позавидовать тем условиям, которые созданы для спорта. Когда играл я, маленький зал (36х18) был очень большой для нас, это был игровой зал, а так 12х24 – очень редко были и такие залы. Мы играли в гандбол 11 на 11. Этого никто не знает сегодня, сейчас играем 7 на 7. Играли 11 на 11 на футбольном поле в любую погоду, в грязь, в снег.

Сейчас нет проблем для меня, для моих коллег готовить хороших гандболистов, потому что есть все условия. Раньше: я тренирую, ребята играют, я зашиваю мяч, пока один разбился, этот я уже зашил. Сейчас нет проблем, сейчас сколько хочешь. Я помню, когда-то взяли меня тренером сборной СССР, мы поехали во Львов. И в первый раз нам дали обувь Botas (чешская) – все были такие довольные! Сейчас, наверное, на эту обувь и не посмотрели бы, потому что сейчас все обутые, любая группа детской спортивной школы. Я горжусь тем, что тогда, когда я уже стал тренером, были успехи. И успехи, о которых мечтает каждый спортсмен – это олимпийские чемпионы, это выигрыш Кубка кубков, Кубок чемпионов Европы. Это спортивные успехи, сейчас их меньше – сам Господь Бог, наверное, знает, почему: люди стали как будто бы выше ростом, будут посильнее. Но теми успехами мы гордимся и сейчас только мечтаем об их повторении. Белорусы – это игровой народ, это боевой народ. Есть возможности. Чуть-чуть не хватает для того, чтобы повторить те успехи, которые были.