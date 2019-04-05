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Юрий Шевцов перед отбором на ЧЕ: «У нас одна установка: две победы. Собралась та команда, которую я хотел собрать»

05 апреля 2019 19:53
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу уже начала свой отбор на чемпионат Европы. На следующей неделе парни Юрия Шевцова проведут два матча против чехов – лидеров нашей группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Шевцов перед отбором на ЧЕ: «У нас одна установка: две победы. Собралась та команда, которую я хотел собрать»-1

На эти встречи главный тренер вызвал 17 гандболистов, из них три представляют БГК, четыре – СКА. Остальные прибыли из-за рубежа.

Напомним, в активе белорусов два очка после двух матчей отбора. Первую игру с чехами наши гандболисты проведут на выезде 10 апреля. Четыре дня спустя команды встретятся на паркете СКА «Уручье».

Юрий Шевцов перед отбором на ЧЕ: «У нас одна установка: две победы. Собралась та команда, которую я хотел собрать»-4

Для гарантированного выхода в финальную стадию чемпионата Европы нужно занять в отборочной группе первое или второе место. Также на континентальный форум отправятся четыре из восьми сборных, занявших в квартетах третьи места.

Юрий Шевцов перед отбором на ЧЕ: «У нас одна установка: две победы. Собралась та команда, которую я хотел собрать»-7

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:
То, что чехи лидеры в нашей подгруппе – мы сами виноваты. Теперь мы должны все исправить. У нас одна установка: две победы. Собралась та команда, которую я хотел собрать.

У нас всего пять тренировок. За эти пять тренировок нужно очень много попробовать, очень много сделать. Поэтому обострять здесь, делать конкуренцию, вызывать много игроков – это значит дать кому-то из тех, кто поедет, меньше игрового времени на площадке, меньше тренировочного времени на площадке.

У нас есть проблемы на вратарской позиции. Еще не доехал Солдатенко. Есть ребята, которые имеют небольшие болячки.

Юрий Шевцов перед отбором на ЧЕ: «У нас одна установка: две победы. Собралась та команда, которую я хотел собрать»-10

В финале чемпионата Европы впервые выступят 24 сборные (ранее на главном европейском форуме за медали боролось 16 команд). Турнир пройдет в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Фотофакт

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