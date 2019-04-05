Болельщики перед спаррингом с олимпийской командой России: «Беларусь выиграет, разве можно в этом сомневаться?»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проводит 5 апреля первый из двух запланированных спаррингов с олимпийской командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Федорцова, СТВ:

Пока дружина Андрея Сидоренко выглядит достаточно экспериментальной, особенно вратарская линия. Сегодня наши ворота защищает Михаил Карнаухов, бэкапом у него Никита Толопило. Но не будем забывать, что основные кандидаты – Мильчаков, Кульбаков, Трус – пока не освободились от клубных дел, и их сейчас нет ни в кэмпе, ни на самих матчах.

Вместе с тем не хватает и основных игроков, таких как Бэйлин, Джефф Платт (наши будущие лидеры, возможно).

Ну и не стоит забывать, что основная цель для подопечных Андрея Сидоренко – показать себя, чтобы сейчас отобраться в основной состав, который будет представлять нашу страну в Нур-Султане. Вместе с тем Андрей Сидоренко сказал, что он готов показать красивый хоккей для наших болельщиков.