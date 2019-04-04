Прошла жеребьёвка турнира по пляжному футболу в рамках II Европейских игр

Новости Беларуси. 78 дней остаётся до старта II Европейских игр. Один из видов спорта, который представлен в спортивной программе мероприятия – это пляжный футбол, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня на главной арене страны – стадионе «Динамо» – состоялась жеребьевка предстоящего футбольного турнира. Сборная Беларуси, как страна хозяйка, была посеяна в первую корзину. По воле судьбы, нашим пляжникам придется оспаривать путевку в финальную часть турнира с командами Португалии, Швейцарии, Румынии. А вот в группе В сразу застолбили себе место прошлогодние победители Суперфинала Евролиги – сборная Италии. Их соперниками по квартету стали испанцы, россияне и украинцы. Две лучшие команды выходят в плей-офф. 29 июня станет известен победитель II Европейских игр в пляжном футболе.