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Прошла жеребьёвка турнира по пляжному футболу в рамках II Европейских игр

04 апреля 2019 20:31
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Новости Беларуси. 78 дней остаётся до старта II Европейских игр. Один из видов спорта, который представлен в спортивной программе мероприятия – это пляжный футбол, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прошла жеребьёвка турнира по пляжному футболу в рамках II Европейских игр -1

Сегодня на главной арене страны – стадионе «Динамо» – состоялась жеребьевка предстоящего футбольного турнира. Сборная Беларуси, как страна хозяйка, была посеяна в первую корзину. По воле судьбы, нашим пляжникам придется оспаривать путевку в финальную часть турнира с командами Португалии, Швейцарии, Румынии.

А вот в группе В сразу застолбили себе место прошлогодние победители Суперфинала Евролиги – сборная Италии. Их соперниками по квартету стали испанцы, россияне и украинцы. Две лучшие команды выходят в плей-офф. 29 июня станет известен победитель II Европейских игр в пляжном футболе.

Прошла жеребьёвка турнира по пляжному футболу в рамках II Европейских игр -4

Иван Миранович, защитник сборной Беларуси по пляжному футболу:
Первые впечатления были такими яркими, потому что, да, возможно, мы хотели такого результата. Все соперники нашей группы друг на друга не похожи, есть индивидуальные особенности, и они очень кардинально отличаются.

По итогам прошлого года в игре за 5-е место мы одержали победу над сборной Швейцарии. Выше нас были итальянцы, Испания, Россия.

Сегодня в Европейском рейтинге сборная Беларуси по пляжному футболу занимает 8-е место, а в мире наша команда пока на 27 позиции.

# Европейские игры # Фотофакт

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