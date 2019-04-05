«Ну ничего, готовимся дальше»: третья игра серии «Немана» и «Юности» пройдет 7 апреля

Вторую игру 4 апреля снова принимала «Чижовка-Арена», и дело вновь дошло до овертайма. Правда, на этот раз зрители увидели меньше заброшенных шайб – не семь, всего три. Открыли счет гродненцы: в первом периоде большинство реализовал Алексей Бадун. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Знахаренко провел ответную шайбу. Победителя матча снова определил овертайм.

Но, в отличие от игры в среду, на этот раз сильнее был «Неман»: на шестой миинуте дополнительного времени победную шайбу забросил Александр Малявко. 2:1 в пользу гродненского клуба.

Александр Кулаков, нападающий ХК «Юность-Минск»:

Создали моменты. Два периода переигрывали соперника, а в третьем практически ничего не создали и пропустили в конце гол.

Ну ничего, готовимся дальше. Дальше еще много игр будет, надо готовиться к каждой игре. Надо играть свой хоккей, выполнять игровое задание и выкладываться на все 100 %.