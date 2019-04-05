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«Ну ничего, готовимся дальше»: третья игра серии «Немана» и «Юности» пройдет 7 апреля

05 апреля 2019 19:49
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Новости Беларуси. «Неман» сравнял счет в финальной серии плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ну ничего, готовимся дальше»: третья игра серии «Немана» и «Юности» пройдет 7 апреля-1

Вторую игру 4 апреля снова принимала «Чижовка-Арена», и дело вновь дошло до овертайма. Правда, на этот раз зрители увидели меньше заброшенных шайб – не семь, всего три. Открыли счет гродненцы: в первом периоде большинство реализовал Алексей Бадун. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Знахаренко провел ответную шайбу. Победителя матча снова определил овертайм.

«Ну ничего, готовимся дальше»: третья игра серии «Немана» и «Юности» пройдет 7 апреля-4

Но, в отличие от игры в среду, на этот раз сильнее был «Неман»: на шестой миинуте дополнительного времени победную шайбу забросил Александр Малявко. 2:1 в пользу гродненского клуба.

«Ну ничего, готовимся дальше»: третья игра серии «Немана» и «Юности» пройдет 7 апреля-7

Александр Кулаков, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Создали моменты. Два периода переигрывали соперника, а в третьем практически ничего не создали и пропустили в конце гол.

Ну ничего, готовимся дальше. Дальше еще много игр будет, надо готовиться к каждой игре. Надо играть свой хоккей, выполнять игровое задание и выкладываться на все 100 %.

«Ну ничего, готовимся дальше»: третья игра серии «Немана» и «Юности» пройдет 7 апреля-10

Таким образом счет в финальной серии «Немана» и «Юности» ничейный – 1:1. Третья игра пройдет в Гродно 7 апреля.

# Хоккей Беларуси # Александр Кулаков # Фотофакт

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