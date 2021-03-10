Юрий Шевцов о победе белорусских гандболистов над итальянцами: мы знаем, что плохо, и будем над этим работать

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Италии в квалификационном матче чемпионата Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Юрия Шевцова практически во всем превзошли соперника и сделали весомую заявку на выход из группы.

Не Италия хороша в атаке, а белорусы плохо сыграли в защите. Наверное, именно так можно охарактеризовать этот матч. Сборные Беларуси и Италии – заметно разные соперники по классу. Тем не менее на домашней игре сборной против аппенинцев, так сразу и не показалось. Особенно дело касалось первого тайма. Играя против аутсайдеров, наши парни должны были влегкую побеждать оппонентов. Но то ли три удаления, то ли четыре семиметровых, но разрыв упорно не желал увеличиваться. Только в концовке первой половины встречи подопечные Шевцова смогли обеспечить себе задел в четыре мяча – 18:14.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу: Я думаю, что у всех было в подсознании то, что у нас еще игра с Латвией. Мы уже завтра улетаем в Латвию. Всего лишь одна тренировка. Поэтому я думаю, что сохраняли силы на следующий матч.

Во втором тайме итальянцы, воспользовавшись ошибками белорусов в обороне, нивелировали отставание. Пришлось начинать с нуля. Получилось это после выхода на площадку линейного Артема Королька и появления в воротах Алексея Кишова. Белорусы постепенно пришли в себя и стали лучше демонстрировать атакующие комбинации. В нужный момент свои снайперские навыки проявил Никита Вайлупов. Он, к слову, стал лучшим бомбардиром – 12 мячей.

Юрий Шевцов:

С одной стороны, можно говорить, сколько мы пропустили, а с другой стороны, можно говорить, сколько мы забили. Поэтому да, мы знаем, что плохо, мы знаем, где нужно делать, мы будем над этим работать. Я думаю, что это матч на выезде, что это будет тяжелый матч, и для латышей это одна из немногих возможностей обыграть нас. Поэтому, я думаю, там будет довольно тяжелый матч, и мы к нему готовимся.

Матч с Латвией состоится уже в эту субботу, 13 марта, на выезде. Успех в этой встрече практически гарантирует белорусам выход на Евро.