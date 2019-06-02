Юрий Моисевич о Европейских играх: Я давно не видел, чтобы так горели глаза у спортсменов

Новости Беларуси. О королеве спорта и о том, как наши атлеты готовятся к основным стартам сезона в студии «Недели спорта» будем говорить с главным тренером нашей сборной Юрием Моисевичем. Ярослав Писаренко, СТВ:

Уже на следующей неделе сбор команды. Правильно понимаем: это будет главная подготовка команды ко вторым Европейским играм?

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

Да. С пятого числа у нас заключительная подготовка идет, заключительный сбор. Мы собираем всех атлетов в Минске, и там будем до самих Игр, до заезда в олимпийскую деревню, готовиться с ребятами к этим ответственным стартам. Ярослав Писаренко:

Состав на Европейские игры в нашей команде уже определен? Кроме эстафеты. Юрий Моисевич:

Да, но и в эстафете осталось немножко нам еще, будем так говорить, проверить порох – кто как окончательно готов в эстафетных видах. А так, конечно, 21 человек у нас есть. И те виды, где мы уже давно работаем и нацелились выступать достаточно серьезно, – мы уже определили их.

Марина Арзамасова в команде без отбора, потому что есть спортсмены, которые зарекомендовали себя Кристина Момот, СТВ:

Эстафеты – шанс для Марины Арзамасовой. На «Динамо» в конце июня мы ее увидим? Юрий Моисевич:

Она в команде. Она ездила на чемпионат мира в Японию эстафетный (сейчас проводится такой отдельный вид). Мы ей дали возможность даже без отбора, потому что есть спортсмены, которые зарекомендовали себя и медали завоевали для страны. Поэтому мы ждем ее быстрейшего возвращения. Я бы сказал, что она процентов на 70 уже готова. Осталось подшлифовать некоторые моменты, касающиеся специфики этого вида.

Эстафета с гандикапом: как настраивать спортсмена, когда он не знает еще, как бежать? Ярослав Писаренко:

Насколько я понимаю, вы не в восторге этой системы эстафеты с гандикапом? Юрий Моисевич:

Вот представьте: как настраивать спортсмена, когда он не знает еще, как бежать? Если он становится на дорожку – он понимает: становится на второй, третьей, четвертой, пятой дорожке. Есть определенный глазомер и люди чувствуют, где лидер бежит, как он бежит. Лидеры всегда на лучших дорожках, предпочтительней они обычно в середине. А здесь, с гандикапом – это такая непонятка будет... Ты можешь бежать, и не видеть, что творится за тобой. Здесь, конечно, много нового будет.

Недосеков будет прыгать не потому, что мы именами распоряжаемся Ярослав Писаренко:

Мужская команда по прыжкам в высоту. Там хороший выбор был, кого выставлять. У нас Недосеков будет прыгать? Юрий Моисевич:

Так не потому, что мы уже здесь именами распоряжаемся. Были условия. Отбор был на универсиаде в Бресте. В это время Максим прыгал на Бриллиантовой лиге в Китае. И мы поставили задачу тем, кто прыгал. Скабейко – в Бресте. Сказали: «Если ты отпрыгаешь». Был у нас такой достаточно честный отбор в команду: отпрыгаешь – значит, поедешь, тебя возьмем в команду. Макс напрыгал 2,28. Скабейко – пускай погода помешала – 2,16. Поэтому здесь спортивный принцип соблюден. Ярослав Писаренко:

Иметь такой выбор – очень хорошо для тренера. Но, наверное, в такие моменты растет ответственность от решений?

Юрий Моисевич:

Знаете, как у нас председатель федерации Вадим Анатольевич Девятовский говорит: «У нас приятные хлопоты». Когда есть большой выбор, когда даже нас критикуют, что мы где-то там кого-то, как вы говорите, по имени берем. Так хорошо же, если мы имеем имена! Хуже было бы, если бы у нас не было таких звезд. Мы стараемся, понимаете? Стараемся. Про метание можно говорить много. Там, помимо Татьяны Холодович, есть юниорка, которая метает на 58 метров. Сегодня это топовые результаты. То есть создаем конкурентоспособные виды. В любом виде спорта от внутренней конкуренции всегда рождаются серьезные результаты на международном уровне. Динамическая легкая атлетика – чувствуется, что спортсмены очень задумались над этим Ярослав Писаренко:

23 июня легкая атлетика начнется на стадионе «Динамо». Новый вид – динамическая легкая атлетика. Насколько защищены все от каких-либо просчетов? Потому что это хоть и обкатанный вид, но в каком-то плане сырой. Юрий Моисевич:

Чувствуется, что они очень задумались над этим. Непривычная ситуация. Человека срывают с такого уже, наработанного. Наработанное, бывает, не срабатывает, а здесь…

Но самое интересное, что большое желание у ребят. Большое желание выступить. Я давно такого не видел, чтобы так горели глаза, чтобы так люди ждали вот этого момента. Видимо, сыграло то, что у нас такая прекрасная база впервые. Легкая атлетика давно уже заслуживала иметь такую арену. Это красочный стадион, такого уровня соревнования. Человек живет и понимает, что он попал в историю. Что он в это время, в этот час в том месте, где надо. Ярослав Писаренко:

Спортсменов ждут Европейские игры, чемпионат мира, а для кого-то – матчевая встреча Европа – США. Для кого-то может, это будет уже перебор? Юрий Моисевич:

Мы настраиваем наших лучших атлетов выступить на командном чемпионате Европы, который будет в августе. Представляете: Игры будут, сразу потом мы готовимся к командному чемпионату Европы. Потом у нас 10 лицензий, квоту дают на матч. Может, больше будет, мы только рады. И потом уже человек 20-25 – это будет очень здорово – на чемпионате мира. Я общаюсь с тренерами, со спортсменами: никто не жалуется на такое изобилие соревнований.

«Ребята, вы смотрите на эти соревнования как на хороший коммерческий старт, притом дома» Кристина Момот:

Призовые в матчевой встрече – 7000 евро для победителя. Это хорошая мотивация? Юрий Моисевич:

Так вот я им и говорю: «Ребята, вы смотрите на эти соревнования как на хороший коммерческий старт, притом дома». Андрей Кравченко соскучился по большим соревнованиям Кристина Момот:

Андрей Кравченко. Десятиборец. Он пробовал свои силы на универсиаде в Бресте. Восстанавливается после множества травм. Есть ли шанс его возвращения в сборную?