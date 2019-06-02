Под Барановичами открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс. Как он выглядит теперь

Новости Беларуси. Брестская область получила возможность стать заметнее на биатлонной карте страны. Если раньше основные центры подготовки спортсменов располагались ближе к северу, то на неделе полноценный биатлонный комплекс открылся и в агрогородке Мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновленный спортивно-биатлонный комплекс Два десятка мишенных установок из Раубичей, новые лыжероллеры, лыжи, смазки, тренировочные костюмы, современные пневматические винтовки. Подробности в репортаже Екатерины Жиляниной.

История спортивного комплекса в агрогородке Мир началась давно. Анна Мандрик помнит трассу с раннего детства.

Анна Мандрик:

Я помню, когда строилась лыжероллерная трасса, мы со школы все приходили и помогали создавать этот уют. По сравнению с теперешними условиями у нас, конечно, такого не было. Раньше была просто трасса, а сейчас для детей, я думаю, возможность здесь заниматься – вообще красота.

Детей Анна, как только подрастут, обязательно отдаст в местную школу. А пока по обновленному маршруту – пешие прогулки. Преобразился комплекс буквально на глазах.

Всё началось с того, что Александр Лукашенко случайно увидел по ТВ, как тренер сетует на плохие условия для занятий: инвентаря не хватает, а тот, что был, приходилось то и дело латать вручную. Президент поручил проблему решить, а проведя совещание в Барановичах в марте, лично заехал посмотреть комплекс и пообщаться с местными спортсменами. Тогда главе государства с гордостью продемонстрировали уже новенький инвентарь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это у него будет для продвинутых ребятишек, которые могут, умеют и пойдут вперед. Но тут же разные будут дети. И Телеханы должны сделать хорошие лыжи. К зиме всё должно быть.

Прямо на месте созрело еще одно поручение: реконструировать комплекс.

Место здесь хорошее, база есть – почему не воспользоваться и не довести до ума? «В основном занимаюсь лыжероллерами без стрельбы»: Анатолий Лис опробовал новую трассу в Мире На такой результат Вячеслав Богуш – тот самый тренер, латавший инвентарь – даже не рассчитывал.

Говорит, теперь для тренировок есть буквально всё: и трасса, и лыжи, и патроны – только занимайся. Теперь ждут, когда смогут встать на пластиковые лыжи, сделанные в Беларуси.