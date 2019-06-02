Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Юлия Минюк, игрок сборной Беларуси по волейболу. Блокирующая сборной Беларуси рассказала о сезоне в Италии и дебюте в национальной команде, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. «Осуществилась давняя мечта». О сезоне в Италии Сейчас подоспела серия игр за сборную. С каким настроением вернулась в Беларусь?

Юлия Минюк, игрок сборной Беларуси по волейболу:

Очень рада приехать сюда: родная страна, родные люди и, наконец-то, родной язык. Настроение боевое, хочется показать себя во всей красе, все-таки это мой дебют на уровне национальной сборной. Перед первой игрой очень сильно волновалась, но сейчас чувствую себя спокойнее. Нам нужно выйти из подгруппы и попасть в финал. А силы есть, ведь сезон выдался непростым? Юлия Минюк:

Конечно, силы всегда есть. С учетом того, что не всегда выходила в основном составе, в связи с этим готова к выступлениям в сборной как никто другой. За год не сказать, что успела сильно утомиться. По сравнению с той же суперлигой, у нас все передвижения на автобусе – самый дальний путь был всего пять часов. Это было не слишком энергозатратно. Если возвращаться в события годовой давности, насколько неожиданным стало предложение перейти в итальянский клуб? Юлия Минюк:

На самом деле, ожидаемо. Но, вместе с тем, было мегасобытие – все-таки осуществилась давняя мечта. После того как с этой новостью позвонил агент, чувствовала себя самым счастливым человеком на планете. По идее, должна была уехать в Италию раньше, но ввели закон, что легионеры могут выступать лишь с 18 лет. Тем не менее, что не делается, всё к лучшему. Провела сезон в Беларуси, заняли с «Прибужьем» второе место, уступив «Минчанке», и я со спокойной душой уехала за своей мечтой. Можно сказать, что сезон в Бресте не был лишним? Юлия Минюк:

Однозначно нет. На Италию согласилась сразу или были варианты?

Юлия Минюк:

Сразу согласилась. Всё произошло очень быстро: мгновенно распечатали контракт, без промедлений подписала его. Не боялась, что из-за высокой конкуренции можешь не так часто выходить на паркет? Юлия Минюк: Была к готова к тому, что буду третьем-четвертым центральным. Конечно, после того как всё время выходишь в основе, к этому непросто привыкнуть. Хоть постоянно повторяла себе: всё нормально, я молодой игрок. Но первые матчи… Команда выигрывает, а ты сидишь, и грустно тебе, что не приложил к этому руку. Скажем так, игровой эгоизм срабатывал. «Хочу сказать большое спасибо родителям, команде за постоянную поддержку» Думаю, что это была не единственная сложность. Что было тяжелее всего? Юлия Минюк:

Адаптироваться. В первую очередь, непросто понимать, что на твоем родном языке никто не говорит. Вначале говорила на английском, но спустя время немного стала понимать итальянский. В игровом процессе этот язык стал преобладать. Но изначально ты один. Но, уверена, что если бы даже уехала в «Минчанку», все равно была одна. Сейчас хочу сказать большое спасибо родителям, команде за постоянную поддержку. Уже после Нового года была как рыба в воде. «Главный тренер общался со мной на смеси английского и итальянского» Кстати о языковом барьере, как на первых порах находила общий язык с наставниками?

Юлия Минюк:

У второго коуча идеальный английский. А главный тренер общался со мной на смеси английского и итальянского. Как девочки приняли в команде? Юлия Минюк:

Очень хорошо. Хотя, поначалу меня пугали, что из-за легионерского статуса могут возникнуть проблемы. Даже успела, так скажем, позагоняться на эту тему. Но по приезду поняла, что зря переживала. Для всех была малышкой. Были девочки из других стран, с ними больше всего и сдружились. Очень им благодарна, первое время водили меня буквально за ручку, показывая, где какие магазины. Ну и спасибо менеджеру команды, который помог закрыть все бытовые вопросы. И вопрос с жильем? Юлия Минюк:

Изначально с агентом обговорили, что клуб предоставляет мне квартиру. Могли бы и машину дать, но у меня нет прав. Но жила я не одна. У нас был большой дом, соседствовала с коллегой по команде, которая также много чем помогала. А приходилось объяснять, что Беларусь – это не Россия? Юлия Минюк:

Постоянно. Кстати говоря, для них стало большим удивлением, что в нашей стране в основном все говорят русском, а не на родном языке. Воспринимали это так, будто мы свою страну не любим. И в самом начале девочки пытались с помощью интернет-переводчика разговаривать со мной на белорусском. Но старалась объяснить им, что у нас два государственных языка. А насчет того, что Беларусь – это не Россия. Постоянно повторяла, мы хоть и маленькие, но свободные.

Определила для себя, в чем главное отличие между белорусами и итальянцами? Юлия Минюк:

Последние более импульсивные. И еще они вечно позитивные, эмоциональные люди. Вместе с тем, они очень медлительные. Абсолютно не привязаны ко времени. Итальянцы не спешат жить, на мой взгляд, это очень круто, поскольку у них всё в кайф. Но после белорусской суеты мне было сложно к этому привыкнуть. Это сказалось и на бытовом уровне. Для них абсолютно нормально, когда даже железнодорожный транспорт задерживается на большое количество времени. Можно час прождать поезд, а он все еще не приедет.

Насколько близко успела познакомиться с Италией? Юлия Минюк:

Да, старалась по возможности путешествовать по стране. Передвигаться вообще не проблематично. Ездила на матч мужской лиги чемпионов в Перуджу, побывала в Вероне, Милане, жаль, до Венеции не смогла добраться. Но ничего страшного, все еще впереди. Осталась ли бы на ПМЖ? Думаю, да. Сейчас в Италию переедет Аня Гришкевич. Разговаривали с ней на эту тему? Юлия Минюк:

Конечно, тем более, что сейчас вместе живем. Советовала ей выходить из зоны комфорта и ничего не бояться. «Подход Петра Ивановича Хилько очень похож на тот, что присутствует в Европе» Ощутила, что Италия – столица если не мирового, то европейского волейбола?

Юлия Минюк:

Кончено. Там всё другое: скорость игры, подход к тренировкам. Чем подготовка в Беларуси отличалась от подготовки в Италии? Всем. Кстати говоря, подход Петра Ивановича Хилько очень похож на тот, что присутствует в Европе. Там более скоростной волейбол. А у нас установка сыграть повыше, сильнее забить. Для меня, как для центральной блокирующей, сложно было адаптироваться, успевать перемещаться. Но это интересно, ты понимаешь, что играешь. Не просто вышел и заблокировал, а там нужно думать. Запомнила первую игру за рубежом? Юлия Минюк:

Наверное, запомню навсегда. И еще один матч стоит особняком. Первое противостояние против серьезного соперника – команды «Конельяно», которые стали чемпионами Италии и в Лиге чемпионов заняли второе место. Они и «Новара» вышли финал, а нам удалось обыграть эти дружины. Мы потом еще шутили: мол, где нашим медали? И вот, с «Конельяно» начинала со стартового состава, смогли победить их со счетом 3:2, да еще и при 5000 зрителях. Это было «вау»! Руки не тряслись?