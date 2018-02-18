«На 100% был уверен, что Антон прошёл в финал»: Дащинский о решении в отношении Кушнира

Новости Беларуси. В то же время эксперты – бывшие спортсмены, тренеры, судьи – сходятся во мнении, что белорус Антон Кушнир был достоин продолжить борьбу за медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Дащинский, серебряный призер Олимпиады-2006, бронзовый призер Олимпиады-1998:

Я после первого прыжка на 100% был уверен, что Антон прошел в финал, но, когда высветилась оценка, честно говоря, это было большое удивление. В принципе, прыжок был исполнен правильно, четко, без лишних ненужных действий.

Чащин: «Мы обратились в Международную федерацию лыжного спорта, чтобы в виде исключения допустить 13 спортсменом Антона Кушнира»