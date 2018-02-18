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«На 100% был уверен, что Антон прошёл в финал»: Дащинский о решении в отношении Кушнира

18 февраля 2018 14:05
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Новости Беларуси. В то же время эксперты – бывшие спортсмены, тренеры, судьи – сходятся во мнении, что белорус Антон Кушнир был достоин продолжить борьбу за медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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«На 100% был уверен, что Антон прошёл в финал»: Дащинский о решении в отношении Кушнира-1

Дмитрий Дащинский, серебряный призер Олимпиады-2006, бронзовый призер Олимпиады-1998:  
Я после первого прыжка на 100% был уверен, что Антон прошел в финал, но, когда высветилась оценка, честно говоря, это было большое удивление. В принципе, прыжок был исполнен правильно, четко, без лишних ненужных действий.  

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# Дмитрий Дащинский # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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