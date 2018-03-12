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Наталья Кочанова о золоте Светланы Сахоненко: «Я всегда радуюсь любым победам своих земляков»

12 марта 2018 18:32
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Новости Беларуси. Успехам нашей золотой лыжницы радуются и у нее на родине – в Новополоцке, поэтому особые поздравления – от земляков, среди которых и глава Администрации Президента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Чувство малой родины в душе у каждого, в сердце у каждого. Я всегда радуюсь любым победам своих земляков – полочан, новополочан, потому что для меня это как свое собственное достижение. Золотая медаль на Паралимпиаде – это очень важно. Поэтому горжусь, как и все, но во сто раз больше, потому что это мои земляки. Это те люди, которые прославляют нашу родину и свою малую родину.

# Фотофакт # Наталья Кочанова # Паралимпийские игры

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