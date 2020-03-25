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Юрий Файков о победе «Шахтёра» на ЧБ: «Шикарный выдали матч»

25 марта 2020 09:58
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Новости Беларуси. Решилась судьба второй путевки в финал плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Файков о победе «Шахтёра» на ЧБ: «Шикарный выдали матч»-1

Гродненский «Неман» и солигорский «Шахтёр» выясняли отношения в седьмом матче. Инициативой владели то «красно-черные», то «горняки», но на протяжении двух периодов шайб заброшено не было.

Юрий Файков о победе «Шахтёра» на ЧБ: «Шикарный выдали матч»-4

Развязка матча, как и всей серии, наступила на 9-й минуте третьей части поединка. Форвард «Шахтёра» Илья Камбович поразил ворота гродненцев и тем самым реализовал лишнего. «Неман» пытался спастись, но не получилось. 1:0 – в матче и 4:3 – в серии в пользу солигорчан.

Юрий Файков о победе «Шахтёра» на ЧБ: «Шикарный выдали матч»-7

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтёр»:
Шикарный выдали матч, бескомпромиссный. Это, я думаю, тоже всем понравилось. Я могу сказать, что горжусь ребятами, проделанной этой большой работой. Много кто не верил в нас, но мы всем доказали.

Юрий Файков о победе «Шахтёра» на ЧБ: «Шикарный выдали матч»-10

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Серия была очень хорошей. Единственное, что могу сказать, то, что в 4 матчах из 7 мы не забили шайб – это наша, конечно, самая главная проблема в этой серии. С точки зрения самоотдачи, борьбы, битвы – молодцы ребята, всей командой сражались, когда было тяжело, когда мы проигрывали в серии, возвращались в эту серию. Сказать каких-то слов сожаления... Наверное, только в том что, без забитых шайб, конечно, это не катастрофа, но большая проблема в этой серии.

Юрий Файков о победе «Шахтёра» на ЧБ: «Шикарный выдали матч»-13

В финале команда Юрия Файкова будет сражаться со столичной «Юностью». Первый матч серии стартует 27 марта на льду «Чижовка-Арены».

# Хоккей Беларуси # Юрий Файков # Сергей Пушков # Илья Камбович # Фотофакт

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