«Шахтёр» победил «Неман» и вышел в финал плей-офф ЧБ

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» – второй финалист плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» – второй финалист плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Горняки» в седьмом матче вырвали путевку в решающую стадию нокаут-раунда у гродненского «Немана». В первом периоде на правах хозяев инициативой завладели гродненцы. Но ближе к первому перерыву солигорчане тоже принялись угрожать воротам соперника. Два периода болельщики ждали заброшенных шайб.
Развязка матча и как итог всей серии – 8-я минута третьего периода. Форвард «Шахтера» Илья Камбович вывел свою команду вперед. «Горняки» реализовали лишнего. В оставшиеся время «Неман» пытался перевести матч в овертайм, но не получилось. 1:0 – в матче и 4:3 – в серии в пользу «Шахтера».
В финале команда Юрия Файкова сыграет против столичной «Юности».