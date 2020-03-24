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«Шахтёр» победил «Неман» и вышел в финал плей-офф ЧБ

24 марта 2020 20:20
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» – второй финалист плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» победил «Неман» и вышел в финал плей-офф ЧБ-1

«Горняки» в седьмом матче вырвали путевку в решающую стадию нокаут-раунда у гродненского «Немана». В первом периоде на правах хозяев инициативой завладели гродненцы. Но ближе к первому перерыву солигорчане тоже принялись угрожать воротам соперника. Два периода болельщики ждали заброшенных шайб.

«Шахтёр» победил «Неман» и вышел в финал плей-офф ЧБ-4

Развязка матча и как итог всей серии – 8-я минута третьего периода. Форвард «Шахтера» Илья Камбович вывел свою команду вперед. «Горняки» реализовали лишнего. В оставшиеся время «Неман» пытался перевести матч в овертайм, но не получилось. 1:0 – в матче и 4:3 – в серии в пользу «Шахтера».

В финале команда Юрия Файкова сыграет против столичной «Юности».

# Хоккей Беларуси # Илья Камбович # Юрий Файков # Фотофакт

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