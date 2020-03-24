«Шахтёр» победил «Неман» и вышел в финал плей-офф ЧБ

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» – второй финалист плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горняки» в седьмом матче вырвали путевку в решающую стадию нокаут-раунда у гродненского «Немана». В первом периоде на правах хозяев инициативой завладели гродненцы. Но ближе к первому перерыву солигорчане тоже принялись угрожать воротам соперника. Два периода болельщики ждали заброшенных шайб.