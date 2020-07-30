Юрий Архипенко о ЧБ по пулевой стрельбе: спортсмены долго не тренировались, поэтому результаты показали на уровне прошлого года

Новости Беларуси. Завершился предпоследний день открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе. Разыграны два комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений лучшей стала Владислава Пронько, а на рубеже для стрельбы из малокалиберного пистолета самой меткой оказалась Надежда Леоновец. По ходу турнира спортсмены показывают весьма приличные результаты, которые должны позволить им конкурировать на мировых первенствах.

Юрий Архипенко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:

В связи с тем, что спортсмены долго не тренировались в связи с обстановкой у нас такой, коронавируса, сейчас у нас результаты они показали уровня прошлого года. Рекорд установили в миксе Чайка и Курди – в пистолетном. Он на три очка меньше, чем мировой рекорд. Рекорд республики. Вполне достойный результат.