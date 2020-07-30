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Юрий Архипенко о ЧБ по пулевой стрельбе: спортсмены долго не тренировались, поэтому результаты показали на уровне прошлого года

30 июля 2020 17:05
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Новости Беларуси. Завершился предпоследний день открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе. Разыграны два комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Архипенко о ЧБ по пулевой стрельбе: спортсмены долго не тренировались, поэтому результаты показали на уровне прошлого года-1

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений лучшей стала Владислава Пронько, а на рубеже для стрельбы из малокалиберного пистолета самой меткой оказалась Надежда Леоновец. По ходу турнира спортсмены показывают весьма приличные результаты, которые должны позволить им конкурировать на мировых первенствах.

Юрий Архипенко о ЧБ по пулевой стрельбе: спортсмены долго не тренировались, поэтому результаты показали на уровне прошлого года-4

Юрий Архипенко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:
В связи с тем, что спортсмены долго не тренировались в связи с обстановкой у нас такой, коронавируса, сейчас у нас результаты они показали уровня прошлого года. Рекорд установили в миксе Чайка и Курди – в пистолетном. Он на три очка меньше, чем мировой рекорд. Рекорд республики. Вполне достойный результат.

Юрий Архипенко о ЧБ по пулевой стрельбе: спортсмены долго не тренировались, поэтому результаты показали на уровне прошлого года-7

31 июля заключительный день чемпионата. В расписании еще два финала – у парней в стрельбе из малокалиберной винтовки и малокалиберного пистолета.

# Стрельба # Юрий Архипенко # Фотофакт

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