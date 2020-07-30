Сергей Рутенко: будет сложно, но у меня есть вера в команду. Я надеюсь, что у ребят получится подняться выше

Новости Беларуси. Сергей Рутенко рассказал, почему верит в национальную команду по гандболу и что, по его мнению, стоит изменить в подходах к подготовке спортсменов. Сергей Рутенко, заслуженный мастер спорта по гандболу:

У всех своя философия. На мой взгляд, голодный сотрудник любой – неважно, спортсмен или где-то в других отраслях, – я в них не сильно верю. И, конечно же, спортсмен со своей стороны должен полностью отдаваться спорту, тренировкам. А когда получаются такие ситуации, что люди еще думают, чем бы заниматься, чтобы поддержать свои штаны, – конечно же, это не совсем хорошо и не совсем правильно.

Я всегда верил в нашу национальную команду. И вчера, и сегодня, и завтра. У нас хороший потенциал. Честно говоря, мне задавали вопрос: почему в Беларуси гандбол на таком уровне? Я говорю: я не знаю. Кто-то даже говорил, что, может быть, это у нас национальная предрасположенность. Не знаю, как объяснить, но у нас всегда есть хорошие ребята. В какие-то периоды меньше, в какие-то больше, но они есть. Для меня это позитивный знак. Поэтому я верю в нашу команду и верю, что будут еще у нас игроки мирового уровня.