Юрий Альберс: Предстоящий биатлонный сезон рассматривается нами как переходный

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает старший тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс.

Чего ждать от нашей команды, от нового сезона?

Юрий Альберс:

Сезон, будем говорить, послеолимпийский. И команда, естественно, ставит перед собой задачи, но чтобы говорить о завоевании наибольшего количества медалей, очков – этого нет. Этот сезон у нас рассматривается как сезон становления и отработки модели подготовки к следующим Олимпийским играм. Нарабатывается состав, апробируются спортсмены. Естественно, снижение объемов тренировочной нагрузки происходит в этом сезоне, потому что очень тяжелый был олимпийский сезон, особенно для лидеров команды. Поэтому этот сезон рассматривается как такой переходный, то есть тренеры отрабатывают методику подготовки в четырехлетнем цикле к Олимпийским играм. Наигрывается все.

Не получиться так, как в футбольной сборной: наигрывали, наигрывали весь отборочный цикл, а потом хватились – оказалось, ничего не наиграли?

Юрий Альберс:

Это не говорит о том, что мы взяли Иванова, Петрова, Сидорова и они будут участвовать в Олимпийских играх. Нет. Просто отрабатывается модель подготовки. Сейчас у нас сформирована группа из молодых талантливых юниоров и спортсменов первого года выступления в мужском возрасте. Для того, чтобы, не форсируя подготовку, сохранить те задатки, которые они имеют на сегодняшний день. Взять, к примеру, у нас есть такие спортсмены, как Виктор Кривко, который хорошо зарекомендовал себя в юношеских соревнованиях (он еще юноша).

И если вы помните прошедший чемпионат республики по летнему биатлону, где участвовали наша команда, Украина, литовцы, вроде бы, там наши мужчины проиграли литовцам, но никто не заметил, что абсолютно лучший результат показал именно Кривко Виктор. Но стартуя по группе юниоров. То есть есть молодые спортсмены, которых нужно сохранить. Поэтому мужскую команду разделили на две составные части: молодые перспективные, которые больше с прицелом к Олимпийским играм, и те спортсмены, которые выступали, выступают в Кубках мира, во всех текущих соревнованиях, для того, чтобы сохранить квоты выступления, для конкуренции, чтобы не думали, что они в национальную команду попали – и великие. То есть такая методика разработана. И, кстати, эту группу из молодых спортсменов возглавил как тренер Александр Сыман – наш недавний известный спортсмен.

Будет много новшеств в этом сезоне. Юрий Юрьевич, что могут принести нам эти новшества? В частности, эстафета на двоих. Это дополнительный какой-то шанс для нас или, может быть, наоборот?

Юрий Альберс:

Здесь трудно сказать. Это предоставляется шанс командам небольших стран. Один спортсмен, одна спортсменка – уже получается, что шансов появляется больше. Но это совершенно новый вид спорта, он еще нигде не апробировался. Если раньше проходила апробация (того же массового старта, каких-то других новшеств), то это сразу ввели в программу. Посмотрим, тут трудно сказать.

Что касается нашей Даши. Все-таки она лидер команды несомненный. Но насколько она готова к сезону и будет ли Большой глобус нашим?

Юрий Альберс:

Большой глобус никому не дает успокоиться. Опять же, мы знаем, что по состоянию здоровья закончил работу с командой известный немецкий тренер Клаус Зиберт. Пришел на смену ему другой иностранный тренер – австриец Эдер – который, в общем-то, отработал определенное количество времени с командой. Лично я заметил положительный эффект. Наблюдая за Дашей Домрачевой на летнем чемпионате республики, я заметил, что у нее в стрельбе появился такой кураж, чего ей не хватало. Помните, как всегда Даша изготавливалась, прикладывалась, вымучивала. Может, с приходом нового тренера, может, достигнув олимпийских высот, произошло у нее самой внутренне раскрепощение. Но это появилось. Мне как тренеру было это заметно и приятно.

От кого можно ждать сюрпризов?

Юрий Альберс:

В биатлоне от каждого можно ждать сюрпризов. Вы понимаете, это такой вид спорта. Почему он держит в напряжении всю страну? Это сюрприз. Если в лыжных гонках, понятно, соревнуются 5-6 человек, то здесь…

Юрий Юрьевич, вопрос следующего плана. Этот всплеск, который всколыхнул всю страну после трех побед Домрачевой в Сочи, насколько сказался на приходе детей в секции по биатлону? И куда можно сейчас взять ребенка за ручку и отвести, скажем, для тех, кто живет в Минске, например?

Юрий Альберс:

Очень много звонков в центральный офис федерации, в Министерство спорта поступает от родителей: куда, где можно. Есть у нас спортивные школы в городе, несколько их. Пожалуйста, пусть обращаются к нам в федерацию, мы подскажем по месту проживания, куда лучше, ближе. Сейчас открылось хорошее отделение биатлона в районе Национальной библиотеки. Там открылась новая школа, и на базе нее открылся хороший центр детского биатлона. Ходят от шести лет. Рановато, но, в принципе, для общего развития оно не страшно. Я думаю, что одно из таких перспективных будет мест.

То, что сейчас отреставрировали Раубичи, которые и без того пользовались огромным спросом у всех представителей зимних дисциплин, – это большой плюс. Ведь в феврале там пройдет чемпионат среди юниоров.

Юрий Альберс:

Скажу, что эта сказка, которая стала былью, это наша мечта. Такого комплекса, как сейчас Раубичи, нет нигде в мире. Я объездил все ведущие биатлонные стадионы в мире. В Европе, Америке и Азии такого нет. Вся та инфраструктура, которой начинен комплекс: новое стрельбище, запасное стрельбище, изюминка нашего комплекса – это крытый тир, который построен, командные раздевалки, офис новый, трасса совершенно изумительно приготовленная. Сейчас асфальтовое покрытие, но будем надеяться, что зима нас не обидит и снегом. Для подготовки вообще уникальное спортивное сооружение у нас. Естественно, что государство вложило такие средства в реконструкцию, значит мы должны там растить чемпионов, должна быть и отдача.

Насколько я знаю, недавно приезжал технический делегат Международной федерации биатлону с инспекцией в Раубичи. Предлагаю послушать, что он сказал по этому поводу.

Франц Бергер, технический делегат Международной федерации биатлона:

Это восхитительный стадион для соревнований по биатлону на всех уровнях. Я оцениваю не только трассу, но и комплекс в целом, начиная от вакс-кабинок и заканчивая тренировочными возможностями. Это очень большой стадион, очень хорошо обустроен. Отмечу прекрасную инфраструктуру. Такое спортивное сооружение, бесспорно, поднимет имидж страны. Очень хорошо, что здесь есть возможность тренироваться не только великой Дарье Домрачевой, но и для юных биатлонистов. Я восхищен.

Юрий Альберс:

С его стороны замечаний практически никаких не было по готовности. Он только советовал, как лучше, чтобы мы не забыли что-то. С последнего крупного мероприятия, которое прошло в Раубичах, прошло 10 лет. Это был чемпионат Европы в 2004 году. И он акцентировал внимание именно на том, что, получив такое уникальное спортивное сооружение, чтобы в мелочах мы не ошиблись, чтобы потом праздник спорта не испортить. Я думаю, что общими усилиями мы и с этим справимся.

Так когда же Беларусь будет принимать этап Кубка мира или какой-то большой чемпионат, чемпионат мира среди взрослых?

Юрий Альберс:

Давайте проведем чемпионат мира среди юниоров. От того, как мы его проведем, будет много зависеть. Что касается Кубков мира, практически они расписаны до 2018 года. Чемпионат мира расписан до 2019 года. Есть варианты еще для того, чтобы вклиниться в этапы Кубка мира. Но будет очень многое зависеть от того, как мы проведем.