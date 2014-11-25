Программа «Неделя спорта» в гостях у Александра Кикинева – чемпиона Европы по греко-римской борьбе

То, что борец греко-римского стиля творит чудеса собственными руками, закономерно. Это что касается ковра, однако в своем доме класики еще более виртуозны. Александр Кикинев привык делать все и всегда сам.

Александр Кикинев, чемпион Европы по греко-римской борьбе:

Я привык, если начал что-то делать, то без обеда, без завтрака, пока все не закончу. Не хочу бросать. Например, чтобы сделать потолок, покрасить, хватило часа два. Чтобы поклеить обои, например, мне хватило часов 12.

Чемпион Европы, призер мира – это работа. А вот дом – это тыл, который должен быть неприступным.

Александра, жена:

Он никогда не прерывается. Зову его поесть, но он молча будет злиться, но доделает до конца.

Однако шторы вешать Саша очень не любит.

Детская, скорее, похожа на уютный спортивный зал. Это и понятно: мальчишки знают, кто их папа.

Александр, сын:

Мой папа Александр Кикинев – знаменитый борец в греко-римской борьбе, чемпион Европы.

Александр третий ходит в школу и на борьбу. Аресений с четырех лет также на ковре.

У папы не побалуешь. Все оценки ниже «семи» – это плохой показатель.

Александр Кикинев, чемпион Европы по греко-римской борьбе:

Я могу их наказать и просто не повести на тренировку.

В домашней обстановке пацаны всегда в тонусе. Если не состязания на спортивном уголке, то отжимания или армреслинг.

В спортивной семье обед по расписанию, а завтрак начинается с чая и углеводов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Это воскресное утро необычное: семья празднует свою одинадцатую годавщину. Класик Саша встретил 15-летнюю гимнастку Александру. Вот так все и началось.

Александр Кикинев, чемпион Европы по греко-римской борьбе:

Я удивился, когда узнал, что ее тоже зовут Саша.

Александра, жена:

Когда мы с ним познакомились, я в тот день даже не запомнила, как его зовут. Он представился. Я пришла вечером и думала, как его зовут.

Никто не сомневался, что первенец – мальчик. А вот как назвать сына, стал большой вопрос.

Александра, жена:

Купили книгу с именами детскими, все перелопатили. Муж предложил так: «Какое имя открываю, такое и будет». И он резко открывает – Леопольд. Сказал, что не нужна книга – будет Саша.

В этом квартете белый лебедь – только маленький Арсений, однако он тоже не прочь быть Сашкой.

На худой конец, Арсений готов на сестренку.

Арсений, сын:

Сестричку хочу, а вот потом… Сестричку назовем Саша.

Спрос рождает предложение, а пока у мамы Саши есть еще одна забота – четвероногий чихуахуа.

Только женщина знает секреты, как досыта накормить всех мужчин, тем более если отец семейства всерьез решил поменять весовую категорию.

Александр Кикинев, чемпион Европы по греко-римской борьбе:

Я не то, что полнею. Мне нужен рабочий вес, как говорится, боевой, а не просто пузо пивное.

На завершившемся международном турнире по борьбе на призы Олега Караваева Саша дебютировал в новом весе и довольно успешно. Теперь Кикинев всерьез нацелился на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Александр Кикинев, чемпион Европы по греко-римской борьбе:

К сожалению, в Лондоне буквально чуть-чуть не хватило. Конечно, это трагедия, не хочу вспоминать. И хочу еще попробовать поставить красивую точку – отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и завоевать медаль.

Собственно, у борца много козырей: опыт, трудолюбие, надежный тыл и заветная мечта, которой суждено сбыться не во сне. А по-другому у классиков не бывает.