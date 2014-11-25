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Белорусские конькобежцы определили сильнейших на чемпионате страны по классическому многоборью

25 ноября 2014 08:29
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Новости Беларуси. Конькобежцы в минувший уикенд определили сильнейших на чемпионате страны по классическому многоборью. Два соревновательных дня и четыре дистанции. Проявить нужно и спринтерские, и стайерские качества.

Лучше других это удалось сделать Виталию Михайлову у мужчин и Марине Зуевой среди женщин. Чемпионы страны могут готовиться к первенству континента по многоборью, которое в январе примет Челябинск.

Чемпионат Беларуси в 2014 году стал генеральной репетицией перед юниорским этапом Кубка мира. Его Минск примет в середине декабря.

Организаторы достойно выдержали испытание, подтверждением чему стали несколько рекордов трека, установленных благодаря хорошей подготовке льда. Проверка сил спортсменов также удовлетворила тренерский штаб, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Минин, главный тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:
У нас получилось вырастить действительно очень высокого уровня спортсменов, юниоров, которые уже в прошлом году «деревянных» медалей нахватали на Кубках мира, на чемпионатах мира были близки к пьедесталу, ставят рекорды, не останавливаются на этом. Очень сильная конкуренция. Нам приходится выбирать. И это приятно.

# Спортивные соревнования # Сергей Минин

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