Биатлон: программа «Неделя спорта» вспоминает триумфальный 2013 год Дарьи Домрачевой

«Мы делаем ставку на Олимпиаду!» Именно такими речами зачастую оправдывают свое невзрачное выступление спортсмены многих видов спорта. Хотя и на главных играх 4-летия, как правило, все идет не так уж и гладко.

Но Домрачева доказала, что ее заявления, а также слова всего тренерского штаба не были беспочвенными. Редко попадая в призы этапов Кубка мира, наша Даша шаг за шагом приближалась к олимпийскому триумфу.

Болельщики безудержно гнали ее вперед, она же не форсировала события, планомерно подходя к пику формы. И в Сочи, вопреки мнению скептиков, по-настоящему выстрелила. Ей не было равных ни в скорости, ни в точности – вообще ни в чем.

«Золото», «золото» и еще раз «золото». Пасьют, индивидуальная гонка и масс-старт. Именно в этих дисциплинах Домрачева в Сочи оставила позади всех конкуренток. Ей рукоплескали, ей восторгались, ее превозносили до небес. А она просто делала свое дело.

Феноменальное выступление на Олимпиаде не прошло незамеченным – Домрачевой было присвоено звание Герой Беларуси.

Дарья всех нас приучила к победам. Но хочется верить, что она еще не сказала своего последнего слова. То, что сочинский триумф будет повторить архисложно, никто не сомневается, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Но ведь история знает немало случаев, когда даже самые отъявленные скептики ошибались. Так было в Сочи. Так, думается, будет и на сей раз.

Даша не устала от побед. Напротив, она рвется в бой. Она соскучилась по снегу, по трассам, по бесконечным переездам. А мы, журналисты и болельщики, истосковались по финишу с флагом, по фирменному сердечку, по белорусскому гимну, звучащему по всему стадиону. Вперед, Даша, мы верим в тебя!